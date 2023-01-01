Симоненка звільнили з посади заступника генпрокурора
Сьогодні, 10:41
Олексія Симоненка звільнено з посади заступника Генпрокурора.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
"Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка", - йдеться в повідомленні.
Як раніше повідомлялося у ЗМІ, Симоненко, який у кінці 2022 року їздив у відпустку в Іспанію, написав заяву про звільнення з посади.
Нагадаємо, що Рада національної безпеки та оборони вирішила, що на час воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження.
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Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
"Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка", - йдеться в повідомленні.
Як раніше повідомлялося у ЗМІ, Симоненко, який у кінці 2022 року їздив у відпустку в Іспанію, написав заяву про звільнення з посади.
Нагадаємо, що Рада національної безпеки та оборони вирішила, що на час воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження.
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