Симоненка звільнили з посади заступника генпрокурора

Симоненка звільнили з посади заступника генпрокурора
Олексія Симоненка звільнено з посади заступника Генпрокурора.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомлялося у ЗМІ, Симоненко, який у кінці 2022 року їздив у відпустку в Іспанію, написав заяву про звільнення з посади.

Нагадаємо, що Рада національної безпеки та оборони вирішила, що на час воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження.

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Теги: Симоненко, звільнення
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