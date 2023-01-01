Симоненка звільнили з посади заступника генпрокурора

Олексія Симоненка звільнено з посади заступника Генпрокурора.



Про це повідомила пресслужба



"Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка", - йдеться в повідомленні.



Як раніше повідомлялося у ЗМІ, Симоненко, який у кінці 2022 року їздив у відпустку в Іспанію, написав заяву про звільнення з посади.



Нагадаємо, що Рада національної безпеки та оборони вирішила, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! звільнено з посади заступника Генпрокурора.Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора "Генеральний прокурорпідписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка", - йдеться в повідомленні.Як раніше повідомлялося у ЗМІ, Симоненко, який у кінці 2022 року їздив у відпустку в Іспанію, написав заяву про звільнення з посади.Нагадаємо, що Рада національної безпеки та оборони вирішила, що на час воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію