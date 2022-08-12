Дружина загиблого воїна з Волині просить присвоїти йому звання Героя України





Станом на 24 січня зібрано 1519 голосів із 25000 необхідних для розгляду президентом України. Дружина загиблого захисника Анжела Столярук просить



До завершення терміну збору голосів залишилось 87 днів.



Ігор Столярук захищав Україну із перших днів війни, яка розпочалася у 2014-ому році. Тоді воїн служив у складі 44-ої окремої артилерійської бригади першого гаубичного дивізіону. Дещо згодом, у 2016-ому, розпочав службу у складі 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. У 2021-ому році – у складі 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригаді. Із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ігор знову став воїном князівської бригади.



Військовослужбовець був не лише щирим патріотом та добрим другом, а й люблячим батьком. І дуже хотів стати татусем удруге. Та, на жаль, 7 серпня під час виконання бойового завдання, прикривши собою двох побратимів від артилерійського обстрілу, поблизу населеного пункту Яковлівка, що на Донеччині,



Герой, який нині служить у небесному війську, мав чимало військових нагород, але найбільшою своєю нагородою мріяв отримати саме перемогу над московською ордою.



«Він був хорошим командиром, ні одного загиблого в його складі не було. Зі своїми завданнями справлявся на відмінно, хоча і потрапляв він завжди у найгарячіші позиції. Це – справжній патріот нашої країни, який загинув за Вільну та Незалежну Україну. Тому і заслуговує на найвищу державну відзнаку – Герой України», – йдеться у тексті петиції.



Підтримати ініціативу можна за посиланням: https://cutt.ly/w9jrevt



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Триває збір підписів електронної петиції щодо посмертного присвоєння молодшому сержантові з Гірки Полонки Ігореві Столяруку звання Героя України.Станом на 24 січня зібрано 1519 голосів із 25000 необхідних для розгляду президентом України. Дружина загиблого захисникапросить підтримати збір підписів До завершення терміну збору голосів залишилось 87 днів.Ігор Столярук захищав Україну із перших днів війни, яка розпочалася у 2014-ому році. Тоді воїн служив у складі 44-ої окремої артилерійської бригади першого гаубичного дивізіону. Дещо згодом, у 2016-ому, розпочав службу у складі 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. У 2021-ому році – у складі 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригаді. Із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ігор знову став воїном князівської бригади.Військовослужбовець був не лише щирим патріотом та добрим другом, а й люблячим батьком. І дуже хотів стати татусем удруге. Та, на жаль, 7 серпня під час виконання бойового завдання, прикривши собою двох побратимів від артилерійського обстрілу, поблизу населеного пункту Яковлівка, що на Донеччині, воїн загинув Герой, який нині служить у небесному війську, мав чимало військових нагород, але найбільшою своєю нагородою мріяв отримати саме перемогу над московською ордою.«Він був хорошим командиром, ні одного загиблого в його складі не було. Зі своїми завданнями справлявся на відмінно, хоча і потрапляв він завжди у найгарячіші позиції. Це – справжній патріот нашої країни, який загинув за Вільну та Незалежну Україну. Тому і заслуговує на найвищу державну відзнаку – Герой України», – йдеться у тексті петиції.Підтримати ініціативу можна за посиланням:

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