Яка ситуація на Волині з ГРВІ та грипом





Про це



Серед захворілих 42% становлять діти до 17 років. На Волині за поточний тиждень проти грипу вакцинувалися 113 осіб.



Всього з початку епідсезону вакциновано – понад 2300 осіб, із них групи ризику становлять 80%.



В області, крім коронавірусної інфекції, циркулює вірус грипу А (АН3), не субтипованого, парагрипу, аденовіруси, RS-віруси, риновіруси, метаневмовіруси.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними оперативної інформації у Волинській області з 16 до 22 січня 2023 року на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі коронавірусну інфекцію, захворіло 3242 осіб проти. Це менше, ніж минулого тижня на 25%.Про це повідомили у ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".Серед захворілих 42% становлять діти до 17 років. На Волині за поточний тиждень проти грипу вакцинувалися 113 осіб.Всього з початку епідсезону вакциновано – понад 2300 осіб, із них групи ризику становлять 80%.В області, крім коронавірусної інфекції, циркулює вірус грипу А (АН3), не субтипованого, парагрипу, аденовіруси, RS-віруси, риновіруси, метаневмовіруси.

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