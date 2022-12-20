Яка ситуація на Волині з ГРВІ та грипом

Яка ситуація на Волині з ГРВІ та грипом
За даними оперативної інформації у Волинській області з 16 до 22 січня 2023 року на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі коронавірусну інфекцію, захворіло 3242 осіб проти. Це менше, ніж минулого тижня на 25%.

Про це повідомили у ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Серед захворілих 42% становлять діти до 17 років. На Волині за поточний тиждень проти грипу вакцинувалися 113 осіб.

Всього з початку епідсезону вакциновано – понад 2300 осіб, із них групи ризику становлять 80%.

В області, крім коронавірусної інфекції, циркулює вірус грипу А (АН3), не субтипованого, парагрипу, аденовіруси, RS-віруси, риновіруси, метаневмовіруси.

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Теги: грип, ГРВІ, Волинь
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