У Луцьку п'яний водій лишив посеред дороги автівку і пішов

У Луцьку п'яний водій лишив посеред дороги автівку і пішов
Вчора, 23 січня, близько 18-ї години, поліцейським надійшло повідомлення про те, що на вулиці Потебні водій в сильному алкогольному сп’янінні виїхав на середину дороги та залишив там автівку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Коли патрульні прибули на місце події, заявниця розповіла їм, що невідомий їй чоловік на автомобілі ВАЗ ледь не здійснив наїзд на неї, робив дивні маневри, виїхав на середину проїзної частини, після чого покинув транспортний засіб та пішов в сторону приватного будинку.

Обстеживши прилеглу територію, охоронцям правопорядку вдалося виявити вищезгаданого керманича — 65-річного місцевого жителя. Про те, що саме він був за кермом ВАЗ, підтвердила заявниця.

Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, однак проходити тест на приладі Drager відмовився. Крім того, поводився агресивно та намагався втекти з місця події. Щодо громадянина патрульні застосували спецзасіб кайданки та доставили його в медзаклад. Лікар зробив висновок, що водій — нетверезий, результат — 1,95 проміле.

Патрульні склали на керманича протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп'яніння) КУпАП.

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Теги: поліція, патрульні, п'яний водій
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