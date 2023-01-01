Сьогодні на Волині застосовуватимуть аварійні відключення світла





Про це



"У зв’язку із паралельним застосуванням графіків погодинного та аварійного відключення тривалість перерв в електропостачанні може змінюватись.



Графіки аварійного відключення (ГАВ) - це не графік із датою і переліком населених пунктів, це перелік ліній електропередач, які підпадають під негайне відключення у разі отримання відповідного розпорядженн", - наголошують у Волиньобленерго.



Зазначається, що такі графіки застосовують, коли є дефіцит обсягів виробництва електроенергії і потрібно швидко знизити навантаження на об’єднану енергосистему України за допомогою відключення ліній електропередачі. Їхнє відключення відбувається залежно від величини недостатніх потужностей згідно з розпорядженням диспетчера НЕК «Укренерго».



Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання у режимі реального часу із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів) за посиланням.



Інформація у даному розділі актуалізується кожні 30 хвилин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 24 січня, НЕК «Укренерго» застосовує екстрене аварійне розвантаження (графік аварійних вимкнень) на території Волинської області з 11:13 до отримання окремого розпорядження диспетчера НЕК «Укренерго».Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго"."У зв’язку із паралельним застосуванням графіків погодинного та аварійного відключення тривалість перерв в електропостачанні може змінюватись.Графіки аварійного відключення (ГАВ) - це не графік із датою і переліком населених пунктів, це перелік ліній електропередач, які підпадають під негайне відключення у разі отримання відповідного розпорядженн", - наголошують у Волиньобленерго.Зазначається, що такі графіки застосовують, коли є дефіцит обсягів виробництва електроенергії і потрібно швидко знизити навантаження на об’єднану енергосистему України за допомогою відключення ліній електропередачі. Їхнє відключення відбувається залежно від величини недостатніх потужностей згідно з розпорядженням диспетчера НЕК «Укренерго».Інформація у даному розділі актуалізується кожні 30 хвилин.

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