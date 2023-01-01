На Луганщині загинув Герой з Волині Роман Середа

Роман Середа.



Про це В’ячеслав Католик.



Роман Вікторович, уродженець с. Березовичі, 1981 року народження, будучи вірним військовій присязі та призваним на військову службу за мобілізацією 26 лютого, загинув під час виконання бойового завдання, щодо відсічі збройної агресії Росії проти України 19 січня у Луганській області.



41-річний Роман після одруження проживав у м. Новогродівка на Донеччині, був люблячим чоловіком та чудовим батьком.



Зазначається, що про місце та час поховання повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з російськими окупантами загинув волинянинПро це повідомив голова Зимнівської громади Володимирського районуРоман Вікторович, уродженець с. Березовичі, 1981 року народження, будучи вірним військовій присязі та призваним на військову службу за мобілізацією 26 лютого, загинув під час виконання бойового завдання, щодо відсічі збройної агресії Росії проти України 19 січня у Луганській області.41-річний Роман після одруження проживав у м. Новогродівка на Донеччині, був люблячим чоловіком та чудовим батьком.Зазначається, що про місце та час поховання повідомлять згодом.

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