На Луганщині загинув Герой з Волині Роман Середа
Сьогодні, 11:29
У війні з російськими окупантами загинув волинянин Роман Середа.
Про це повідомив голова Зимнівської громади Володимирського району В’ячеслав Католик.
Роман Вікторович, уродженець с. Березовичі, 1981 року народження, будучи вірним військовій присязі та призваним на військову службу за мобілізацією 26 лютого, загинув під час виконання бойового завдання, щодо відсічі збройної агресії Росії проти України 19 січня у Луганській області.
41-річний Роман після одруження проживав у м. Новогродівка на Донеччині, був люблячим чоловіком та чудовим батьком.
Зазначається, що про місце та час поховання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив голова Зимнівської громади Володимирського району В’ячеслав Католик.
Роман Вікторович, уродженець с. Березовичі, 1981 року народження, будучи вірним військовій присязі та призваним на військову службу за мобілізацією 26 лютого, загинув під час виконання бойового завдання, щодо відсічі збройної агресії Росії проти України 19 січня у Луганській області.
41-річний Роман після одруження проживав у м. Новогродівка на Донеччині, був люблячим чоловіком та чудовим батьком.
Зазначається, що про місце та час поховання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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