Росія може вдатися до наступальних дій у найближчі місяці, – ISW

Росія може вдатися до наступальних дій у найближчі місяці, – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підтверджують, що Росія може почати наступальні дії в найближчі місяці, зокрема навесні.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ISW.

Експерти вказують на те, що, за оцінками української розвідки, російські війська готуються до наступальної операції навесні або на початку літа 2023 року, що частково підтверджує оцінку ISW про те, що російські війська можуть здійснити вирішальний наступ в найближчі місяці.

Аналізуючи зібрані дані, експерти інституту помітили, що Росія продовжує поглиблювати військові та економічні відносини з Іраном, прагнучи до взаємовигідного ухилення від санкцій.

23 січня голова російської Думи В'ячеслав Володін зустрівся в Тегерані зі спікером іранського парламенту Мохаммадом Багером Галібафом і президентом Ірану Ебрагімом Райсі з метою розширення двостороннього співробітництва.

Галібаф зазначив, що Москва і Тегеран повинні прагнути до зміцнення зав’язків у фінансовому, енергетичному та сировинному секторах на тлі американських санкцій, що, на думку Володіна, зблизило дві країни.

Крім того, джерела в іранському Корпусі вартових ісламської революції також висловили припущення про подальшу військову співпрацю між Тегераном і Москвою.

В ISW зазначають, що надмірна залежність групи "Вагнера" від вербування з виправних колоній, схоже, має дедалі більший вплив на боєздатність ПВК.

Голова незалежної російської правозахисної організації "Русь сидящая" Ольга Романова заявила 23 січня, що з 50 000 ув'язнених, завербованих "Вагнером", лише 10 000 воюють на фронті в Україні через високі показники втрат, здачі в полон і дезертирства.

Основні висновки ISW за 23 січня:

За оцінками української розвідки, російські війська готуються до наступальної операції навесні або на початку літа 2023 року, що частково підтверджує оцінку ISW про те, що російські війська можуть здійснити рішучі дії найближчими місяцями.

Надмірна залежність групи "Вагнера" від вербування з виправних колоній, схоже, має все більший вплив на бойову спроможність "Вагнера".

Росія продовжує поглиблювати військові та економічні відносини з Іраном, намагаючись укласти взаємовигідну угоду про уникнення санкцій.

Російські війська продовжували обмежені контратаки з метою відновлення втрачених позицій на лінії Сватове-Кремінна.

Українські війська завдали ударів по місцях зосередження російських військ в окупованій Луганській області.

Російські війська продовжили наземні атаки навколо Бахмута та на західних околицях Донецька.

Окупанти, ймовірно, провели невдалу наступальну операцію в Запорізькій області за останні 72 години.

Російські війська не здобули жодних підтверджених територіальних здобутків у Запорізькій області, незважаючи на постійні заяви одного з російських окупаційних чиновників, який, імовірно, відволікає увагу росіян від відсутності обіцяного прогресу вояк РФ у Бахмуті.

Зусилля Кремля з підвищення професіоналізму збройних сил Росії продовжують викликати критику серед прихильників нових російських паралельних військових структур.

Російські посадовці та окупаційна влада продовжують докладати зусиль для інтеграції окупованих територій у російську соціальну, адміністративну та політичну системи, а також придушення інакомислення на окупованих територіях.

Нагадаємо, що запеклі бої тривають за місто Бахмут на сході Донецької області.

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Теги: Росія, Україна, війна
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