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Путін розпочинає найкривавішу фазу війни, – NYT

Путін розпочинає найкривавішу фазу війни, – NYT
Війна в Україні увійшла в нову, більш смертоносну та доленосну фазу, і єдина людина, яка може її зупинити, Володимир Путін, не показує жодних ознак того, що він це зробить.

Про це пише видання The New York Times.

Після 11 місяців, протягом яких Україна неодноразово здобувала вирішальні перемоги проти російських військ, відвоювала деякі свої землі та міста та витримала смертоносні напади на свою інфраструктуру, війна зайшла в глухий кут.

Тим не менш, запеклі бої тривають за місто Бахмут на сході Донецької області. Зараз кажуть, що обидві сторони готуються до нового жорстокого раунду наступу наприкінці зими або навесні.

"Путін і його поплічники приховують від росіян реальні масштаби втрат ― як людських у бойових діях, так і економічних чи соціальних. Російський диктатор навіть сам відмовляється визнати, що справи в економіці пішли значно гірше, ніж колись", - пишуть журналісти.

"Це означає, що широкі брудні поля України незабаром знову стануть свідками повномасштабної танково-окопної війни, цього разу зіткнувши західну зброю з відчайдушною Росією. Після останньої світової війни в Європі таке більше ніколи не повинно повторитися", - йдеться у статті The New York Times.

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Теги: Путін, війна, Росія, Україна
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