На війні із Росією загинув лучанин Олександр Нагорний

Нагорний Олександр Васильович, 24.07.1988 року народження.



Про це Ігор Поліщук.



Солдата мобілізували 21 травня 2022 року на посаду водія 3 відділення протитанкових керованих ракет взводу протитанкових керованих ракет до складу військової частини.



Нагорний Олександр Васильович загинув 18.01.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту с. Степове Василівського району Запорізької області.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні із Росією загинув захисник з Луцька, 24.07.1988 року народження.Про це повідомив мер ЛуцькаСолдата мобілізували 21 травня 2022 року на посаду водія 3 відділення протитанкових керованих ракет взводу протитанкових керованих ракет до складу військової частини.Нагорний Олександр Васильович загинув 18.01.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту с. Степове Василівського району Запорізької області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію