На війні із Росією загинув лучанин Олександр Нагорний

На війні із Росією загинув лучанин Олександр Нагорний
На війні із Росією загинув захисник з Луцька Нагорний Олександр Васильович, 24.07.1988 року народження.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Солдата мобілізували 21 травня 2022 року на посаду водія 3 відділення протитанкових керованих ракет взводу протитанкових керованих ракет до складу військової частини.

Нагорний Олександр Васильович загинув 18.01.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту с. Степове Василівського району Запорізької області.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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Теги: Нагорний, Луцьк, загинув
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