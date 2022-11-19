На війні із Росією загинув лучанин Олександр Нагорний
Сьогодні, 13:01
На війні із Росією загинув захисник з Луцька Нагорний Олександр Васильович, 24.07.1988 року народження.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Солдата мобілізували 21 травня 2022 року на посаду водія 3 відділення протитанкових керованих ракет взводу протитанкових керованих ракет до складу військової частини.
Нагорний Олександр Васильович загинув 18.01.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту с. Степове Василівського району Запорізької області.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
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Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Солдата мобілізували 21 травня 2022 року на посаду водія 3 відділення протитанкових керованих ракет взводу протитанкових керованих ракет до складу військової частини.
Нагорний Олександр Васильович загинув 18.01.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту с. Степове Василівського району Запорізької області.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
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