У «ЛНР» знищують книги про історію та Голодомор

У «ЛНР» знищують книги про історію та Голодомор
Угрупування «ЛНР» вирішило боротися із так званою екстремістською літературою та створило список книг, які рекомендують вилучати з фондів шкільних бібліотек. У документі, адресованому керівникам освітніх організацій, понад 300 позицій.

Список книг опублікував у своєму телеграм-каналі головний редактор видання «Трибун» Олексій Артюх, передає Главком.

Список «заборонених» творів складається з 365 позицій, більшість з яких – це книги (художні та документальні) з історії України.

Зокрема, йдеться про художню літературу, книги з історії, біографії, есе, які стосуються України. Крім того, на полицях бібліотек більше не буде:

- літератури про Голодомор в Україні;
- підручники та довідники з історії України;
- коміксів для дітей та підлітків, літературу, яка «пропагує європейські гендерні цінності»;
- публіцистики, виданої після 2014 року,
- книги з серії «Знамениті українці»;
- художної літератури про «події періоду новітньої історії» в Україні і на Донбасі.

Віднині на окупованій Луганщині заборонені книги дисидента Левка Лук’яненка, військового діяча Симона Петлюри, публіцистика Оксани Забужко, та колишнього політв’язня Олега Сенцова. Наказують вилучати з бібліотек художні романи Ірен Роздобудько, Євгена Положія, Сергія Лойко, Вахтанга Кіпіані, тощо.

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Теги: Голодомор, книги, ЛНР, знищення
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