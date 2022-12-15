У «ЛНР» знищують книги про історію та Голодомор





Список книг опублікував у своєму телеграм-каналі головний редактор видання «Трибун» Олексій Артюх, передає



Список «заборонених» творів складається з 365 позицій, більшість з яких – це книги (художні та документальні) з історії України.



Зокрема, йдеться про художню літературу, книги з історії, біографії, есе, які стосуються України. Крім того, на полицях бібліотек більше не буде:



- літератури про Голодомор в Україні;

- підручники та довідники з історії України;

- коміксів для дітей та підлітків, літературу, яка «пропагує європейські гендерні цінності»;

- публіцистики, виданої після 2014 року,

- книги з серії «Знамениті українці»;

- художної літератури про «події періоду новітньої історії» в Україні і на Донбасі.



Віднині на окупованій Луганщині заборонені книги дисидента Левка Лук’яненка, військового діяча Симона Петлюри, публіцистика Оксани Забужко, та колишнього політв’язня Олега Сенцова. Наказують вилучати з бібліотек художні романи Ірен Роздобудько, Євгена Положія, Сергія Лойко, Вахтанга Кіпіані, тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Угрупування «ЛНР» вирішило боротися із так званою екстремістською літературою та створило список книг, які рекомендують вилучати з фондів шкільних бібліотек. У документі, адресованому керівникам освітніх організацій, понад 300 позицій.Список книг опублікував у своєму телеграм-каналі головний редактор видання «Трибун», передає Главком Список «заборонених» творів складається з 365 позицій, більшість з яких – це книги (художні та документальні) з історії України.Зокрема, йдеться про художню літературу, книги з історії, біографії, есе, які стосуються України. Крім того, на полицях бібліотек більше не буде:- літератури про Голодомор в Україні;- підручники та довідники з історії України;- коміксів для дітей та підлітків, літературу, яка «пропагує європейські гендерні цінності»;- публіцистики, виданої після 2014 року,- книги з серії «Знамениті українці»;- художної літератури про «події періоду новітньої історії» в Україні і на Донбасі.Віднині на окупованій Луганщині заборонені книги дисидентавійськового діяча, публіцистика, та колишнього політв’язня. Наказують вилучати з бібліотек художні романи, тощо.

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