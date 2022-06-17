Лучанина засудили увосьме – за вбивство

Лучанина засудили увосьме – за вбивство
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури Луцький міськрайонний суд визнав 34-річного жителя обласного центру Волині винуватим у вчинення вбивства з необережності.

Про це повідомляють у Волинській обласній прокуратурі.

Увечері 14 вересня 2022 року нетверезий сім разів до цього судимий молодик під час сварки на території Північного ринку в Луцьку ударив 64- річного чоловіка, який упав та вдарився головою об бруківку й за тиждень помер у лікарні від отриманих травм.

Згідно з вироком суду, наступних п'ять років лучанин проведе за
ґратами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, вбивство, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кількість хворих на COVID-19 на Волині зросла
Сьогодні, 14:00
У Росії вже недостатньо зброї на підрозділи нових мобілізованих, – представник ГУР
Сьогодні, 13:55
Лучанина засудили увосьме – за вбивство
Сьогодні, 13:45
Коли в Україну прийде снігопад
Сьогодні, 13:26
У «ЛНР» знищують книги про історію та Голодомор
Сьогодні, 13:11
Схожі новини
За вбивство 63-річний волинянин сяде за ґрати на 15 років За вбивство 63-річний волинянин сяде за ґрати на 15 років
17 червень, 2022, 14:32
Волинянина засудили умовно за вбивство товариша: прокурори просять суворішого покарання Волинянина засудили умовно за вбивство товариша: прокурори просять суворішого покарання
30 листопад, 2021, 19:43
Судитимуть дівчину з Волині, яка п'яною зарізала свого співмешканця Судитимуть дівчину з Волині, яка п'яною зарізала свого співмешканця
01 вересень, 2021, 17:54
Чоловіка, який у розпал сварки зарізав товариша, взяли під варту Чоловіка, який у розпал сварки зарізав товариша, взяли під варту
30 жовтень, 2020, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донбасі від рук російських загарбників загинув волинянин Володимир Степанюк
Сьогодні, 15:07
 0
На Волині чоловік пограбував 88-річного пенсіонера
Сьогодні, 14:49
 0
ГУР: Путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живе
Сьогодні, 14:30
 0
Скільки заробляють лікарі Волинського обласного територіального медичного об‘єднання захисту материнства і дитинства
Сьогодні, 14:15
 0
Кількість хворих на COVID-19 на Волині зросла
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8