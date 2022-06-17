Лучанина засудили увосьме – за вбивство
Сьогодні, 13:45
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури Луцький міськрайонний суд визнав 34-річного жителя обласного центру Волині винуватим у вчинення вбивства з необережності.
Про це повідомляють у Волинській обласній прокуратурі.
Увечері 14 вересня 2022 року нетверезий сім разів до цього судимий молодик під час сварки на території Північного ринку в Луцьку ударив 64- річного чоловіка, який упав та вдарився головою об бруківку й за тиждень помер у лікарні від отриманих травм.
Згідно з вироком суду, наступних п'ять років лучанин проведе за
ґратами.
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Про це повідомляють у Волинській обласній прокуратурі.
Увечері 14 вересня 2022 року нетверезий сім разів до цього судимий молодик під час сварки на території Північного ринку в Луцьку ударив 64- річного чоловіка, який упав та вдарився головою об бруківку й за тиждень помер у лікарні від отриманих травм.
Згідно з вироком суду, наступних п'ять років лучанин проведе за
ґратами.
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