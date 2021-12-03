Кількість хворих на COVID-19 на Волині зросла

Кількість хворих на COVID-19 на Волині зросла
З 16 січня до 22 січня на Волині зареєстровано 136 випадків захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 30, медичних працівників - 7), ріст на 7 % в порівнянні з попереднім тижнем.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:

• Луцький район – 53 хворих
• Володимирський район – 14 хворих
• Камінь - Каширський район – 32 хворих
• Ковельський район – 37 хворих.

Госпіталізували 33 особи (24,%), 103 особи лікуються амбулаторно.

За тиждень одужало 166 осіб.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: хворі, коронавірус, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
В перший день війни коронавірус зник безвісти. Дарма ляшко в істериці шукає його, щоб "поновити в статусі". Не було, не було і не стало...
Якби ж була справжня епідемія, а не фейкодемія, вона б під час війни набрала страшних форм.
Так заткніть свої вонючі хльобала, коронодебіли, руки геть від людей!
Відповісти
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ГУР: Путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живе
Сьогодні, 14:30
Скільки заробляють лікарі Волинського обласного територіального медичного об‘єднання захисту материнства і дитинства
Сьогодні, 14:15
Кількість хворих на COVID-19 на Волині зросла
Сьогодні, 14:00
У Росії вже недостатньо зброї на підрозділи нових мобілізованих, – представник ГУР
Сьогодні, 13:55
Лучанина засудили увосьме – за вбивство
Сьогодні, 13:45
Схожі новини
Понад 11 тисяч волинян хворіють на коронавірус, з них понад 90% – невакциновані Понад 11 тисяч волинян хворіють на коронавірус, з них понад 90% – невакциновані
03 грудень, 2021, 12:25
Яка ситуація із «ковідними» хворими у лікарнях Волині Яка ситуація із «ковідними» хворими у лікарнях Волині
29 листопад, 2021, 13:21
У ковідному шпиталі в Боголюбах за добу використали понад 4,6 тонн кисню У ковідному шпиталі в Боголюбах за добу використали понад 4,6 тонн кисню
18 листопад, 2021, 11:05
У ковідному шпиталі в Боголюбах стрімко росте кількість хворих: за минулу добу шестеро людей померло У ковідному шпиталі в Боголюбах стрімко росте кількість хворих: за минулу добу шестеро людей померло
29 жовтень, 2021, 11:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донбасі від рук російських загарбників загинув волинянин Володимир Степанюк
Сьогодні, 15:07
 0
На Волині чоловік пограбував 88-річного пенсіонера
Сьогодні, 14:49
 0
ГУР: Путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живе
Сьогодні, 14:30
 0
Скільки заробляють лікарі Волинського обласного територіального медичного об‘єднання захисту материнства і дитинства
Сьогодні, 14:15
 0
Кількість хворих на COVID-19 на Волині зросла
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8