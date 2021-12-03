Кількість хворих на COVID-19 на Волині зросла





Про це



Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:



• Луцький район – 53 хворих

• Володимирський район – 14 хворих

• Камінь - Каширський район – 32 хворих

• Ковельський район – 37 хворих.



Госпіталізували 33 особи (24,%), 103 особи лікуються амбулаторно.



За тиждень одужало 166 осіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 16 січня до 22 січня на Волині зареєстровано 136 випадків захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 30, медичних працівників - 7), ріст на 7 % в порівнянні з попереднім тижнем.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:• Луцький район – 53 хворих• Володимирський район – 14 хворих• Камінь - Каширський район – 32 хворих• Ковельський район – 37 хворих.Госпіталізували 33 особи (24,%), 103 особи лікуються амбулаторно.За тиждень одужало 166 осіб.

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