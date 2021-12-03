Кількість хворих на COVID-19 на Волині зросла
Сьогодні, 14:00
З 16 січня до 22 січня на Волині зареєстровано 136 випадків захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 30, медичних працівників - 7), ріст на 7 % в порівнянні з попереднім тижнем.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:
• Луцький район – 53 хворих
• Володимирський район – 14 хворих
• Камінь - Каширський район – 32 хворих
• Ковельський район – 37 хворих.
Госпіталізували 33 особи (24,%), 103 особи лікуються амбулаторно.
За тиждень одужало 166 осіб.
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Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:
• Луцький район – 53 хворих
• Володимирський район – 14 хворих
• Камінь - Каширський район – 32 хворих
• Ковельський район – 37 хворих.
Госпіталізували 33 особи (24,%), 103 особи лікуються амбулаторно.
За тиждень одужало 166 осіб.
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Коментарі 1
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Якби ж була справжня епідемія, а не фейкодемія, вона б під час війни набрала страшних форм.
Так заткніть свої вонючі хльобала, коронодебіли, руки геть від людей!