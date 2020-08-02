Скільки заробляють лікарі Волинського обласного територіального медичного об‘єднання захисту материнства і дитинства





Про це йшлося під час річного звіту керівника медзакладу Ірини Горавської, передає



У 2022 році зарплата лікарів суттєво зросла та становила 33 тисячі 403 гривні за місяць, у минулому році ця цифра становила 12 тисяч 720 гривень.



Натомість у середнього медичного персоналу зарплата зросла більше, ніж у двічі, – 20 тисяч 982 гривні. У 2021 році середній медичний персонал отримував 8 тисяч 973 гривні.



Зарплата молодшого медичного персоналу зросла до 8 тисяч 613 гривень, у 2021-му молоший медперсонал отримував 7 тисяч 196 гривень.



Як ми писали, упродовж 2022 року Волинське обласне територіальне медичне об‘єднання захисту материнства і дитинства заробило за платні послуги 7 мільйонів 700 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лікарі Волинського обласного територіального медичного об‘єднання захисту материнства і дитинства в середньому заробляють понад 33 тисячі за місяць.Про це йшлося під час річного звіту керівника медзакладу Ірини Горавської, передає ВН У 2022 році зарплата лікарів суттєво зросла та становила 33 тисячі 403 гривні за місяць, у минулому році ця цифра становила 12 тисяч 720 гривень.Натомість у середнього медичного персоналу зарплата зросла більше, ніж у двічі, – 20 тисяч 982 гривні. У 2021 році середній медичний персонал отримував 8 тисяч 973 гривні.Зарплата молодшого медичного персоналу зросла до 8 тисяч 613 гривень, у 2021-му молоший медперсонал отримував 7 тисяч 196 гривень.Як ми писали, упродовж 2022 року Волинське обласне територіальне медичне об‘єднання захисту материнства і дитинства заробило за платні послуги 7 мільйонів 700 тисяч гривень.

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