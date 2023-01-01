ГУР: Путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живе

Володимира Путіна стежать найкращі західні лікарі, тому він досі живий.



Про це пише Вадима Скібіцького в інтерв'ю Delfi.



Журналіст зазначив, що генерал армії України, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж ще у нульові роки повідомляв, що Володимир Путін серйозно хворий. Останнім часом хочуть чутки, що диктатор ось-ось помре.



Скібіцький відповів, чи може ГУР підтвердити, що це не порожні розмови.



"На жаль, Путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живе. Лікували б російські - все закінчилося б швидше", - відповів він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За здоров'ям російського диктаторастежать найкращі західні лікарі, тому він досі живий.Про це пише РБК-Україна з посиланням на заступника начальника ГУРв інтерв'ю Delfi.Журналіст зазначив, що генерал армії України, колишній голова Служби зовнішньої розвідкище у нульові роки повідомляв, що Володимир Путін серйозно хворий. Останнім часом хочуть чутки, що диктатор ось-ось помре.Скібіцький відповів, чи може ГУР підтвердити, що це не порожні розмови."На жаль, Путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живе. Лікували б російські - все закінчилося б швидше", - відповів він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію