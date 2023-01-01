ГУР: Путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живе
Сьогодні, 14:30
За здоров'ям російського диктатора Володимира Путіна стежать найкращі західні лікарі, тому він досі живий.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького в інтерв'ю Delfi.
Журналіст зазначив, що генерал армії України, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж ще у нульові роки повідомляв, що Володимир Путін серйозно хворий. Останнім часом хочуть чутки, що диктатор ось-ось помре.
Скібіцький відповів, чи може ГУР підтвердити, що це не порожні розмови.
"На жаль, Путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живе. Лікували б російські - все закінчилося б швидше", - відповів він.
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Про це пише РБК-Україна з посиланням на заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького в інтерв'ю Delfi.
Журналіст зазначив, що генерал армії України, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж ще у нульові роки повідомляв, що Володимир Путін серйозно хворий. Останнім часом хочуть чутки, що диктатор ось-ось помре.
Скібіцький відповів, чи може ГУР підтвердити, що це не порожні розмови.
"На жаль, Путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живе. Лікували б російські - все закінчилося б швидше", - відповів він.
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Коментарі 1
мавзолей ще не побудували ?
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