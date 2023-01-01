ГУР: Путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живе

ГУР: Путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живе
За здоров'ям російського диктатора Володимира Путіна стежать найкращі західні лікарі, тому він досі живий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького в інтерв'ю Delfi.

Журналіст зазначив, що генерал армії України, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж ще у нульові роки повідомляв, що Володимир Путін серйозно хворий. Останнім часом хочуть чутки, що диктатор ось-ось помре.

Скібіцький відповів, чи може ГУР підтвердити, що це не порожні розмови.

"На жаль, Путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живе. Лікували б російські - все закінчилося б швидше", - відповів він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Путін, лікарі, хворий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
мавзолей ще не побудували ?
Відповісти
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині чоловік пограбував 88-річного пенсіонера
Сьогодні, 14:49
ГУР: Путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живе
Сьогодні, 14:30
Скільки заробляють лікарі Волинського обласного територіального медичного об‘єднання захисту материнства і дитинства
Сьогодні, 14:15
Кількість хворих на COVID-19 на Волині зросла
Сьогодні, 14:00
У Росії вже недостатньо зброї на підрозділи нових мобілізованих, – представник ГУР
Сьогодні, 13:55
Схожі новини
Скільки заробляють лікарі Волинського обласного територіального медичного об‘єднання захисту материнства і дитинства Скільки заробляють лікарі Волинського обласного територіального медичного об‘єднання захисту материнства і дитинства
Сьогодні, 14:15
Путін розпочинає найкривавішу фазу війни, – NYT Путін розпочинає найкривавішу фазу війни, – NYT
Сьогодні, 12:55
На Волині медики врятували життя людині після зупинки серця На Волині медики врятували життя людині після зупинки серця
20 січень, 14:35
Європарламент проголосував за створення трибуналу для Путіна Європарламент проголосував за створення трибуналу для Путіна
19 січень, 16:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині чоловік пограбував 88-річного пенсіонера
Сьогодні, 14:49
 0
ГУР: Путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живе
Сьогодні, 14:30
 0
Скільки заробляють лікарі Волинського обласного територіального медичного об‘єднання захисту материнства і дитинства
Сьогодні, 14:15
 0
Кількість хворих на COVID-19 на Волині зросла
Сьогодні, 14:00
 0
У Росії вже недостатньо зброї на підрозділи нових мобілізованих, – представник ГУР
Сьогодні, 13:55
 0
Медіа
відео
1/8