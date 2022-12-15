На Волині чоловік пограбував 88-річного пенсіонера
Сьогодні, 14:49
У п’ятницю, 20 січня, у місті Нововолинську близько 16:00 години, чоловік пограбував пенсіонера.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
До поліції із заявою звернувся 88-річний місцевий мешканець та повідомив, що на вулиці, поблизу його будинку, невідомий чоловік вирвав із рук пакет із грошима та втік. Сума збитку – 11 000 гривень.
Співробітники сектору кримінальної поліції провели оперативні заходи та встановили причетність до скоєння 40-річного місцевого мешканця. Чоловік раніше судимий та відбував покарання за скоєння грабежу та крадіжок.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.186 Кримінального кодексу України та встановили особу зловмисника. Йдеться про грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.
Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
За вчинене зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
До поліції із заявою звернувся 88-річний місцевий мешканець та повідомив, що на вулиці, поблизу його будинку, невідомий чоловік вирвав із рук пакет із грошима та втік. Сума збитку – 11 000 гривень.
Співробітники сектору кримінальної поліції провели оперативні заходи та встановили причетність до скоєння 40-річного місцевого мешканця. Чоловік раніше судимий та відбував покарання за скоєння грабежу та крадіжок.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.186 Кримінального кодексу України та встановили особу зловмисника. Йдеться про грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.
Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
За вчинене зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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