На Донбасі від рук російських загарбників загинув волинянин Володимир Степанюк
Сьогодні, 15:07
Нововолинськ знову має важку втрату. На Донеччині загинув Володимир Степанюк, 1984 року народження.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
«Вічна пам’ять воїну Володимиру!
Інформацію щодо прибуття та похорону повідомлю згодом», – йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Герої не вмирають!
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
«Вічна пам’ять воїну Володимиру!
Інформацію щодо прибуття та похорону повідомлю згодом», – йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Герої не вмирають!
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