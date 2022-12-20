На Донбасі від рук російських загарбників загинув волинянин Володимир Степанюк

Володимир Степанюк, 1984 року народження.



Про це Борис Карпус.



«Вічна пам’ять воїну Володимиру!



Інформацію щодо прибуття та похорону повідомлю згодом», – йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Герої не вмирають!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нововолинськ знову має важку втрату. На Донеччині загинув, 1984 року народження.Про це повідомив міський голова Нововолинська«Вічна пам’ять воїну Володимиру!Інформацію щодо прибуття та похорону повідомлю згодом», – йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію