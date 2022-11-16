Втікаючи, перекинув 15 згортків через паркан: у Луцьку затримали чоловіка з наркотичними речовинами
Сьогодні, 15:48
Лише упродовж минулого тижня волинські патрульні виявили 10 осіб, які мали з собою речовини, що були схожі на наркотичні. 5 із цих випадків зафіксували минулої доби у Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Зокрема, вчора, 22 січня, близько 16-ї години на вулиці Львівській патрульні зупинили 30-річного громадянина. Він раптово почав втікати, коли охоронці правопорядку повідомили про свій намір провести поверхневу перевірку. Поліцейським вдалося наздогнати чоловіка, але перед цим вони помітили, як той перекинув щось через паркан — у двір приватного домогосподарства. З’ясувалося, що це були згортки з невідомою порошкоподібною речовиною. На місці події їх знайшли близько 15-ти.
Ще 2 лучан, у яких були речовини, що нагадували наркотичні, патрульні виявили сьогодні від початку доби.
У всіх випадках на місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу, яка надасть необхідну правову кваліфікацію діям громадян.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Зокрема, вчора, 22 січня, близько 16-ї години на вулиці Львівській патрульні зупинили 30-річного громадянина. Він раптово почав втікати, коли охоронці правопорядку повідомили про свій намір провести поверхневу перевірку. Поліцейським вдалося наздогнати чоловіка, але перед цим вони помітили, як той перекинув щось через паркан — у двір приватного домогосподарства. З’ясувалося, що це були згортки з невідомою порошкоподібною речовиною. На місці події їх знайшли близько 15-ти.
Ще 2 лучан, у яких були речовини, що нагадували наркотичні, патрульні виявили сьогодні від початку доби.
У всіх випадках на місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу, яка надасть необхідну правову кваліфікацію діям громадян.
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