Росіяни вдарили ракетами по Краматорську
Сьогодні, 16:17
Сьогодні, 23 січня, російські війська вдарили ракетами по Краматорську Донецької області.
Про це повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
"Ракетний удар по Краматорську. З’ясовуємо наслідки", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що за підрахунками українських військових розвідників, у Росії залишилося до 20% від довоєнних запасів високоточних ракет – приблизно 550 одиниць, тому вона комбінує їх із дронами-камікадзе і переробляє ракети С-300 і С-400 для запусків "земля-земля".
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Про це повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
"Ракетний удар по Краматорську. З’ясовуємо наслідки", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що за підрахунками українських військових розвідників, у Росії залишилося до 20% від довоєнних запасів високоточних ракет – приблизно 550 одиниць, тому вона комбінує їх із дронами-камікадзе і переробляє ракети С-300 і С-400 для запусків "земля-земля".
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