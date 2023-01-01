Росіяни вдарили ракетами по Краматорську

Росіяни вдарили ракетами по Краматорську
Сьогодні, 23 січня, російські війська вдарили ракетами по Краматорську Донецької області.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

"Ракетний удар по Краматорську. З’ясовуємо наслідки", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за підрахунками українських військових розвідників, у Росії залишилося до 20% від довоєнних запасів високоточних ракет – приблизно 550 одиниць, тому вона комбінує їх із дронами-камікадзе і переробляє ракети С-300 і С-400 для запусків "земля-земля".

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Теги: Росія, Україна, війна
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