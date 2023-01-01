Сьогодні українські воїни знищили 6 повітряних цілей РФ: серед них – два літаки і вертоліт

Сьогодні українські воїни знищили 6 повітряних цілей РФ: серед них – два літаки і вертоліт
Сьогодні, 23 січня, на Сході України українські воїни приземлили 6 повітряних сил ворога.

Про це повідомили у пресслужбі командування Повітряних сил.

"23 січня на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10»", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Росії залишилося близько 550 високоточних ракет.

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Теги: Росія, Україна, війна
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