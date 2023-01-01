Сьогодні українські воїни знищили 6 повітряних цілей РФ: серед них – два літаки і вертоліт





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"23 січня на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10»", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 23 січня, на Сході України українські воїни приземлили 6 повітряних сил ворога.Про це повідомили у пресслужбі командування Повітряних сил."23 січня на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10»", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що у Росії залишилося близько 550 високоточних ракет

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