Лучанина спіймали на гарячому із 18 «закладками». ФОТО

Учора, 22 січня, у Луцьку співробітники патрульної поліції виявили “на гарячому” лучанина, який здійснював продаж психотропної речовини Альфа “PVP” шляхом залишення так званих “закладок”.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.При поверхневій перевірці у нього знайшли 18 таких згортків, а також встановили місцезнаходження ще трьох раніше залишених фігурантом пакунків.Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисника працівники управління боротьби з наркозлочинністю виявили ще 14 розфасованих згортків психотропу та канабісу.Загальна вага вилученого становила близько 80 грам, що за цінами “чорного ринку” становить понад 60 тисяч гривень. Вилучені речовини направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.Разом з цим, поліцейські встановили, що зловмисник забезпечував функціонування одного з телеграм-каналів, виконуючи роль “закладчика”, за що відповідно отримував прибуток. Його місячною нормою було близько 500 “закладок”.Відомості кримінального характеру слідство внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Триває слідство.