Друзі та побратими цінували за золоті руки й вірність: на Волині попрощалися з Героєм Юрієм Шевчиком

Друзі та побратими цінували за золоті руки й вірність: на Волині попрощалися з Героєм Юрієм Шевчиком
Сьогодні, 23 січня, попрощалися з ковельчанином Юрієм Шевчиком.

Про це повідомляє Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"Лише на новий рік, 31 грудня, йому минуло 43 роки. А вже 15 січня цього року його не стало. Юрій Шевчик, стрілець взводу охорони однієї з військових частин, загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.
Яким запам’ятається Юрій? Як хороший учень, який навчався в ковельських школах №11 та №13. Як гарний студент юридичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки. Як людина, як мала золоті руки – Юра працював на підприємствах з виготовлення меблів, був вправним столяром. А також вміло ремонтував автомобілі", - йдеться в його повідомленні.

28 лютого Юрій отримав повістку до війська. Він пішов воювати. Колеги його цінували за совісність і виконавські якості. Друзі — за вміння підтримати і вірність. Військове командування — за золоті руки й відданість військовій присязі.
Друзі та побратими цінували за золоті руки й вірність: на Волині попрощалися з Героєм Юрієм Шевчиком

"Побратими і командир взводу, в якому служив Юрій, приїхали сьогодні провести востаннє воїна. Вони і досі не можуть повірити у цю важку втрату. Непересічна ситуація, коли нова у військовій справі людина користувалась авторитетом серед колег та керівництва.
Юрій мав величезну мотивацію вдосконалюватися, бо захищав свою родину: тата, маму, сестру. Він захищав кожного з нас. Всю нашу країну. У глибокій шані схиляємося перед Героєм. Співчуття родині і вдячність за такого сина", - зазначив Ігор Чайка.
Друзі та побратими цінували за золоті руки й вірність: на Волині попрощалися з Героєм Юрієм Шевчиком

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Друзі та побратими цінували за золоті руки й вірність: на Волині попрощалися з Героєм Юрієм Шевчиком
Друзі та побратими цінували за золоті руки й вірність: на Волині попрощалися з Героєм Юрієм Шевчиком
Друзі та побратими цінували за золоті руки й вірність: на Волині попрощалися з Героєм Юрієм Шевчиком
Друзі та побратими цінували за золоті руки й вірність: на Волині попрощалися з Героєм Юрієм Шевчиком
Друзі та побратими цінували за золоті руки й вірність: на Волині попрощалися з Героєм Юрієм Шевчиком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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