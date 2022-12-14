Луцьк отримав чотири потужні дизельні генератори

Луцьк отримав чотири потужні дизельні генератори
Сьогодні, 23 січня, до Луцька з офіційним візитом завітали представники Фламандського уряду Бельгії на чолі з Міністр-Президентом Яном Ямбоном. Іноземці приїхали в рамках реалізації проєкту співпраці з Бельгійським Червоним Хрестом Фландрії “Предмети допомоги для України”, що спрямований на закупівлю предметів допомоги для задоволення потреб населення та критичної інфраструктури у Волинській, Рівненській та Одеській областях.

Про це повідомляють у Луцькій міській раді.

В рамках цього проєкту Бельгійський Червоний Хрест - Фландрія тісно співпрацює зі своїми партнерами — Червоним Хрестом України, що дозволяє діяти швидко та ефективно.

Після ракетних атак агресора на енергетичні об’єкти України виникла велика потреба в генераторах. Вони майже недоступні на місцевому ринку, а в Європі придбати їх вкрай важко у зв’язку з великим попитом. Тому реалізація цього проєкту зосереджена на постачанні та встановлені потужних генераторів в Україні.

Перші з них вже в Україні. Луцьку дістанеться чотири. Один з них, потужністю 220 Квт, вже встановлено на КП “Луцькводоканал” для підсилення роботи свердловин у разі відсутності електропостачання. Решту встановлять у міській клінічній лікарні та котельні.
Луцьк отримав чотири потужні дизельні генератори
Луцьк отримав чотири потужні дизельні генератори



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Теги: Луцьк, генератори
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