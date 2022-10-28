Ділянку дороги «Київ – Ягодин» перекриватимуть вночі

Ділянку дороги «Київ – Ягодин» перекриватимуть вночі
Під час комендантської години, з півночі до 5 ранку перекриють рух мостом через річку Случ поблизу міста Сарни (302 кілометр автодороги М-07 Київ — Ягодин).

Про це повідомили в Укравтодорі.

Обмеження набувають чинності 24 січня і діятимуть до 28.

Об’їзд здійснюєтьсячерез автошляхи Н-25, Т-18-11 та Т-18-11 через населені пункти Березне, Михалин та Вири.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності та просимо врахувати обмеження при плануванні поїздок", - йдеться у повідомленні Укравтодору.

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Теги: Ягодин, дорога, перекриють
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