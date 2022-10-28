Ділянку дороги «Київ – Ягодин» перекриватимуть вночі





Про це



Обмеження набувають чинності 24 січня і діятимуть до 28.



Об’їзд здійснюєтьсячерез автошляхи Н-25, Т-18-11 та Т-18-11 через населені пункти Березне, Михалин та Вири.



"Перепрошуємо за тимчасові незручності та просимо врахувати обмеження при плануванні поїздок", - йдеться у повідомленні Укравтодору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час комендантської години, з півночі до 5 ранку перекриють рух мостом через річку Случ поблизу міста Сарни (302 кілометр автодороги М-07 Київ — Ягодин).Про це повідомили в Укравтодорі.Обмеження набувають чинності 24 січня і діятимуть до 28.Об’їзд здійснюєтьсячерез автошляхи Н-25, Т-18-11 та Т-18-11 через населені пункти Березне, Михалин та Вири."Перепрошуємо за тимчасові незручності та просимо врахувати обмеження при плануванні поїздок", - йдеться у повідомленні Укравтодору.

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