Як зараз виглядає знищений росіянами Бахмут. ВІДЕО





Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у



Прикордонники записали відео та показали, як виглядає місто після постійних ударів росіян.



"ДПСУ виконує завдання в найгарячішій точці України… Місто Бахмут зараз обпалене, понівечене, але незломлене", - розповів один з прикордонників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники продовжують тримати оборону у Бахмуті. Місто практично повністю зруйноване через удари росіян.Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram Прикордонники записали відео та показали, як виглядає місто після постійних ударів росіян."ДПСУ виконує завдання в найгарячішій точці України… Місто Бахмут зараз обпалене, понівечене, але незломлене", - розповів один з прикордонників.

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