Як зараз виглядає знищений росіянами Бахмут. ВІДЕО

Як зараз виглядає знищений росіянами Бахмут. ВІДЕО
Українські захисники продовжують тримати оборону у Бахмуті. Місто практично повністю зруйноване через удари росіян.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.

Прикордонники записали відео та показали, як виглядає місто після постійних ударів росіян.

"ДПСУ виконує завдання в найгарячішій точці України… Місто Бахмут зараз обпалене, понівечене, але незломлене", - розповів один з прикордонників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Бахмут, Росія, відео
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як зараз виглядає знищений росіянами Бахмут. ВІДЕО
Сьогодні, 17:55
На Волині врятували чоловіка, який намагався вчинити самогубство
Сьогодні, 17:26
Ділянку дороги «Київ – Ягодин» перекриватимуть вночі
Сьогодні, 17:15
Лучанина спіймали на гарячому із 18 «закладками». ФОТО
Сьогодні, 16:55
Сьогодні українські воїни знищили 6 повітряних цілей РФ: серед них – два літаки і вертоліт
Сьогодні, 16:46
Схожі новини
Розвідка Британії оцінила ситуацію в Соледарі і Бахмуті Розвідка Британії оцінила ситуацію в Соледарі і Бахмуті
18 січень, 11:15
Блогер розвіяв фейки російського телеканалу про «Бандерштат» Блогер розвіяв фейки російського телеканалу про «Бандерштат»
31 серпень, 2017, 15:10
Неонацисти, Бандера, карателі: яким російський телеканал показав «Бандерштат» Неонацисти, Бандера, карателі: яким російський телеканал показав «Бандерштат»
08 серпень, 2017, 09:41
Українцям на відеозвернення відповіли «липові» російські студенти. ВІДЕО Українцям на відеозвернення відповіли «липові» російські студенти. ВІДЕО
02 лютий, 2015, 19:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як зараз виглядає знищений росіянами Бахмут. ВІДЕО
Сьогодні, 17:55
 0
На Волині врятували чоловіка, який намагався вчинити самогубство
Сьогодні, 17:26
 0
Ділянку дороги «Київ – Ягодин» перекриватимуть вночі
Сьогодні, 17:15
 0
Лучанина спіймали на гарячому із 18 «закладками». ФОТО
Сьогодні, 16:55
 0
Сьогодні українські воїни знищили 6 повітряних цілей РФ: серед них – два літаки і вертоліт
Сьогодні, 16:46
 0
Медіа
відео
1/8