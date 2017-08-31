Як зараз виглядає знищений росіянами Бахмут. ВІДЕО
Сьогодні, 17:55
Українські захисники продовжують тримати оборону у Бахмуті. Місто практично повністю зруйноване через удари росіян.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.
Прикордонники записали відео та показали, як виглядає місто після постійних ударів росіян.
"ДПСУ виконує завдання в найгарячішій точці України… Місто Бахмут зараз обпалене, понівечене, але незломлене", - розповів один з прикордонників.
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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.
Прикордонники записали відео та показали, як виглядає місто після постійних ударів росіян.
"ДПСУ виконує завдання в найгарячішій точці України… Місто Бахмут зараз обпалене, понівечене, але незломлене", - розповів один з прикордонників.
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