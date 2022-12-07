Ну Луганщині загинув волинянин Олег Гонтар
Сьогодні, 18:15
У боях з російськими окупантами загинув уродженець села Журавичі Олег Гонтар 1988 року народження.
Про це повідомили в Ківерцівській міськраді.
Старший солдат 1-го гранатометного відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки призваний на військову службу за мобілізацією 7 березня 2022 року. Загинув 19 січня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Стельмахівка Луганської області.
Точну дату і час церемонії поховання військового повідомлять згодом.
Вічна пам‘ять і незгасима слава Герою! Щирі співчуття рідним.
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Про це повідомили в Ківерцівській міськраді.
Старший солдат 1-го гранатометного відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки призваний на військову службу за мобілізацією 7 березня 2022 року. Загинув 19 січня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Стельмахівка Луганської області.
Точну дату і час церемонії поховання військового повідомлять згодом.
Вічна пам‘ять і незгасима слава Герою! Щирі співчуття рідним.
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