Ну Луганщині загинув волинянин Олег Гонтар

Олег Гонтар 1988 року народження.



Про це



Старший солдат 1-го гранатометного відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки призваний на військову службу за мобілізацією 7 березня 2022 року. Загинув 19 січня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Стельмахівка Луганської області.



Точну дату і час церемонії поховання військового повідомлять згодом.



Вічна пам‘ять і незгасима слава Герою! Щирі співчуття рідним.

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