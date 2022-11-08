Українці будуть отримувати 2 пенсії: що відомо





Як розповіла перша заступниця міністра соцполітики Дар'я Марчак під час ефіру телемарафону, накопичувальну пенсію можна буде передати навіть у спадок, пише



ті, хто вже отримує пенсії, або незабаром вийде на заслужений відпочинок, під норми реформи не підлягають. Накопичення на другу пенсію має відбуватися протягом усього періоду роботи.



"Тобто незалежно від того, як розвиватиметься ваше життя – це вже ваші гроші, на які маєте право тільки ви", – каже Дар'я Марчак.



Що відомо про накопичувальну пенсійну систему



У Мінсоці поки не повідомляють, коли саме запрацює накопичувальна пенсійна система. Проте в Україні вже чимало років обговорювали це питання.



За підрахунками Мінсоцполітики, якщо накопичувані пенсії запровадити, це збільшить співвідношення зарплати до пенсії з 29 до 45%. Тобто українці, які отримують зарплату 10 тисяч гривень, на пенсії отримуватимуть не 2,9 тисячі гривень, як було раніше, а близько 4,5 тисячі гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2023 році в Україні запрацює система накопичувальної пенсії. Українці, що працюватимуть, сплачуватимуть додатковий внесок на свій накопичувальний рахунок, а при досягненні пенсійного віку отримуватимуть відразу дві виплати.Як розповіла перша заступниця міністра соцполітикипід час ефіру телемарафону, накопичувальну пенсію можна буде передати навіть у спадок, пише 24 канал. ті, хто вже отримує пенсії, або незабаром вийде на заслужений відпочинок, під норми реформи не підлягають. Накопичення на другу пенсію має відбуватися протягом усього періоду роботи."Тобто незалежно від того, як розвиватиметься ваше життя – це вже ваші гроші, на які маєте право тільки ви", – каже Дар'я Марчак.У Мінсоці поки не повідомляють, коли саме запрацює накопичувальна пенсійна система. Проте в Україні вже чимало років обговорювали це питання.За підрахунками Мінсоцполітики, якщо накопичувані пенсії запровадити, це збільшить співвідношення зарплати до пенсії з 29 до 45%. Тобто українці, які отримують зарплату 10 тисяч гривень, на пенсії отримуватимуть не 2,9 тисячі гривень, як було раніше, а близько 4,5 тисячі гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію