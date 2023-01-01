Як у Луцьку збирають та утилізують новорічні дерева. ВІДЕО





Про це розповів Юрій Подлєвський.



Вантажники Олексій Нікітчук та Василь Маринкевич понад 15 років збирають та вивозять сміття. 23 січня об'їздили маніпулятором кілька спальних мікрорайонів міста. Кажуть: ледь назбирали автівку хвойних.



"Торік, позаторік, то були гори на кожній точці. Тако дві-три точки і вже була машина. Тут по одній збираємо", – говорить Василь Маринкевич.



Сухі ялинки працівники "Луцькспецкомунтрансу" використовують "для власних потреб – їх вивозять на котельню і спалюють для обігріву приміщень.



Зеленішу хвою комунальники передають в зоопарк. Розподіляє дерева працівник котельні Володимир Адамович.



Привозити ялинки та сосни на утилізацію лучани також можуть в Центр управління відходами, що на вулиці Трункіна, 7.



Зелені дерева звідти теж завезуть у зоопарк, а сухі перероблять на тирсу, – розповів керівник проєкту "Чистий Луцьк" Сергій Михалевич. Поки що послугою з утилізації ялинок в Центрі управління відходами ніхто не скористався.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новорічні ялинки та сосни зі смітників біля будинку збирають працівники підприємства "Луцькспецкомунтранс". Цього року лучани викидають значно менше дерев, ніж у попередні роки.Про це розповів Суспільному начальник відділу експлуатаціїВантажникитапонад 15 років збирають та вивозять сміття. 23 січня об'їздили маніпулятором кілька спальних мікрорайонів міста. Кажуть: ледь назбирали автівку хвойних."Торік, позаторік, то були гори на кожній точці. Тако дві-три точки і вже була машина. Тут по одній збираємо", – говорить Василь Маринкевич.Сухі ялинки працівники "Луцькспецкомунтрансу" використовують "для власних потреб – їх вивозять на котельню і спалюють для обігріву приміщень.Зеленішу хвою комунальники передають в зоопарк. Розподіляє дерева працівник котельніПривозити ялинки та сосни на утилізацію лучани також можуть в Центр управління відходами, що на вулиці Трункіна, 7.Зелені дерева звідти теж завезуть у зоопарк, а сухі перероблять на тирсу, – розповів керівник проєкту "Чистий Луцьк". Поки що послугою з утилізації ялинок в Центрі управління відходами ніхто не скористався.

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