На Волині можливе затоплення житлових будинків і сільгоспугідь
Сьогодні, 21:35
У деяких районах Волинської області синоптики попереджають про можливі затоплення житлових будинків, присадибних дiлянок та сiльськогосподарських угiдь 24-26 січня.
Причина - підвищення рівнів води у водоймах. Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.
24-26 січня на річках Прип'ять, Вижівка та Стохiд у межах Волинської областi продовжиться підйом рівнів води з iнтенсивнiстю 1-5 см за добу. Відбуватиметься подальше затоплення присадибних дiлянок та сiльськогосподарських угiдь в прирiчкових селах Камiнь-Каширського та Ковельського районiв.
Синоптики повідомляють про І рiвень небезпеки - жовтий.
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Причина - підвищення рівнів води у водоймах. Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.
24-26 січня на річках Прип'ять, Вижівка та Стохiд у межах Волинської областi продовжиться підйом рівнів води з iнтенсивнiстю 1-5 см за добу. Відбуватиметься подальше затоплення присадибних дiлянок та сiльськогосподарських угiдь в прирiчкових селах Камiнь-Каширського та Ковельського районiв.
Синоптики повідомляють про І рiвень небезпеки - жовтий.
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