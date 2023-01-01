На Волині можливе затоплення житлових будинків і сільгоспугідь





Причина - підвищення рівнів води у водоймах. Про це повідомляють в



24-26 січня на річках Прип'ять, Вижівка та Стохiд у межах Волинської областi продовжиться підйом рівнів води з iнтенсивнiстю 1-5 см за добу. Відбуватиметься подальше затоплення присадибних дiлянок та сiльськогосподарських угiдь в прирiчкових селах Камiнь-Каширського та Ковельського районiв.



Синоптики повідомляють про І рiвень небезпеки - жовтий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У деяких районах Волинської області синоптики попереджають про можливі затоплення житлових будинків, присадибних дiлянок та сiльськогосподарських угiдь 24-26 січня.Причина - підвищення рівнів води у водоймах. Про це повідомляють в Укргідрометцентрі 24-26 січня на річках Прип'ять, Вижівка та Стохiд у межах Волинської областi продовжиться підйом рівнів води з iнтенсивнiстю 1-5 см за добу. Відбуватиметься подальше затоплення присадибних дiлянок та сiльськогосподарських угiдь в прирiчкових селах Камiнь-Каширського та Ковельського районiв.Синоптики повідомляють про І рiвень небезпеки - жовтий.

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