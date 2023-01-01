На Волині можливе затоплення житлових будинків і сільгоспугідь

На Волині можливе затоплення житлових будинків і сільгоспугідь
У деяких районах Волинської області синоптики попереджають про можливі затоплення житлових будинків, присадибних дiлянок та сiльськогосподарських угiдь 24-26 січня.

Причина - підвищення рівнів води у водоймах. Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

24-26 січня на річках Прип'ять, Вижівка та Стохiд у межах Волинської областi продовжиться підйом рівнів води з iнтенсивнiстю 1-5 см за добу. Відбуватиметься подальше затоплення присадибних дiлянок та сiльськогосподарських угiдь в прирiчкових селах Камiнь-Каширського та Ковельського районiв.

Синоптики повідомляють про І рiвень небезпеки - жовтий.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, підтоплення, Укргідрометцентр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські тероборонівці вчилися знищувати ворожі ДРГ. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
На Волині можливе затоплення житлових будинків і сільгоспугідь
Сьогодні, 21:35
Як у Луцьку збирають та утилізують новорічні дерева. ВІДЕО
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку на завтра, 24 січня
Сьогодні, 20:00
Українці будуть отримувати 2 пенсії: що відомо
Сьогодні, 19:22
Схожі новини
Підтоплення на Волині: яка ситуація зараз Підтоплення на Волині: яка ситуація зараз
17 січень, 11:30
Як на Волині ліквідовують наслідки підтоплень та будинків. ВІДЕО Як на Волині ліквідовують наслідки підтоплень та будинків. ВІДЕО
13 січень, 22:57
На Волині у воді – понад шість тисяч гектарів угідь та присадибних ділянок. ФОТО На Волині у воді – понад шість тисяч гектарів угідь та присадибних ділянок. ФОТО
10 січень, 17:39
На Волині рятувальники відкачували воду з присадибних ділянок На Волині рятувальники відкачували воду з присадибних ділянок
06 січень, 09:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські тероборонівці вчилися знищувати ворожі ДРГ. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
 0
На Волині можливе затоплення житлових будинків і сільгоспугідь
Сьогодні, 21:35
 0
Як у Луцьку збирають та утилізують новорічні дерева. ВІДЕО
Сьогодні, 20:22
 0
Погода у Луцьку на завтра, 24 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Українці будуть отримувати 2 пенсії: що відомо
Сьогодні, 19:22
 0
Медіа
відео
1/8