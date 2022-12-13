Волинські тероборонівці вчилися знищувати ворожі ДРГ. ВІДЕО

Волинські тероборонівці вчилися знищувати ворожі ДРГ. ВІДЕО
На українсько-білоруському кордоні тривають військові навчання. Цього разу бійці тероборони Волині вчилися знешкоджувати ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

Як розповів Суспільному речник 100-ї бригади ТРО Волині Сергій Хомінський, за легендою навчань, розвідники доповіли командуванню про виявлення десяти диверсантів. Вони мали знищити об’єкти енергетичної інфраструктури та влаштувати теракти, щоб посіяти паніку серед цивільного населення.

Аеророзвідники вистежили групу диверсантів за допомогою безпілотних літальних апаратів. На перехоплення ДРГ вирушив один зі стрілецьких взводів. На підході до ворога військові розбилися на кілька груп.

"Ми оцінили, де в нас засів противник, вийшли трьома окремими групами, зайняли ділянки, які заздалегідь виявили. Тоді вже за командою, коли всі підрозділи бачили противника, могли зосередженим вогнем його погасити, здійснили вогневе ураження", розповів командир відділення 100-ї бригади ТРО із позивним "Дзідзьо".

Навчання для військових проводять в обставинах наближених до реальних. Наразі бійці відпрацьовують усі можливі сценарії на випадок збройної агресії з боку Білорусі.

За умовами навчань, під час відпрацювань із затримання уявного ворога троє волинських захисників отримали поранення. Бійці також тренувалися прикривати групу евакуації.

Як розповів командир відділення з позивним "Фантом", під час бою з ворожою ДРГ тероборонівцям вдалося знищити усіх десятьох диверсантів.

"Може бути в польових умовах, може бути в місті, в лісі – один із етапів відпрацьовували сьогодні. Як бачите, болото, все. Можу сказати про свою групу, яка була в кількості 14 чоловік – всі спрацювали злагоджено, є на кого понадіятись", – додав боєць.

Після завершення навчань інструктори разом з бійцями проаналізували, що вони зробили правильно, а де потрібно вдосконалити уміння.


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Теги: Волинь, 100 ОБрТРО, війна, навчання
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