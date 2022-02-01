На Волині 24 січня збільшать тривалість відключення світла. ГРАФІК

Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту на Волинь у вівторок становить лише 41% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області. Величина ліміту є критично низькою. До прикладу, НЕК «Укренерго» було доведено таку ж величину потужності після «блекауту» 23 листопада.Про це повідомляють у ПрАТ «Волиньобленерго».У зв‘язку із критично низьким рівнем доведеного на область ліміту «Волиньобленерго» змушене збільшити тривалість перерв в електропостачанні.Ліміт для кожної області визначає НЕК «Укренерго» у випадку, коли споживання є більшим, ніж можливості виробляти та доставляти електроенергію, та зважаючи на загальну ситуацію в енергосистемі України.«Звертаємо увагу волинян, що час початку відключення згідно графіку може здійснюватись на годину раніше від заявленого у зв’язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності, що не допускається. У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень», - йдеться у повідомленні «Волиньоленерго».Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання у режимі реального часу із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів) заІнформація у даному розділі актуалізується кожні 30 хвилин.Енергетики звернулися до підприємств Волині та волинян по можливості самостійно зменшити власне споживання електроенергії у цей день та підтримати роботу енергосистеми України.Графіки заСлідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua та фейсбук.