На Волині 24 січня збільшать тривалість відключення світла. ГРАФІК

На Волині 24 січня збільшать тривалість відключення світла. ГРАФІК
Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту на Волинь у вівторок становить лише 41% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області. Величина ліміту є критично низькою. До прикладу, НЕК «Укренерго» було доведено таку ж величину потужності після «блекауту» 23 листопада.

Про це повідомляють у ПрАТ «Волиньобленерго».

У зв‘язку із критично низьким рівнем доведеного на область ліміту «Волиньобленерго» змушене збільшити тривалість перерв в електропостачанні.

Ліміт для кожної області визначає НЕК «Укренерго» у випадку, коли споживання є більшим, ніж можливості виробляти та доставляти електроенергію, та зважаючи на загальну ситуацію в енергосистемі України.

«Звертаємо увагу волинян, що час початку відключення згідно графіку може здійснюватись на годину раніше від заявленого у зв’язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності, що не допускається. У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень», - йдеться у повідомленні «Волиньоленерго».

Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання у режимі реального часу із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів) за ПОСИЛАННЯМ.

Інформація у даному розділі актуалізується кожні 30 хвилин.

Енергетики звернулися до підприємств Волині та волинян по можливості самостійно зменшити власне споживання електроенергії у цей день та підтримати роботу енергосистеми України.
Графіки за ПОСИЛАННЯМ.

Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua та фейсбук.

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Теги: Волинь, Луцьк, відключення світла
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Коментарі 2
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Аварії немає а відключення є , не розумію...
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Най.общики заколю вилами! Харе електроенергію на аукціоні продавати лоша.и
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