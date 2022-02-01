На Волині 24 січня збільшать тривалість відключення світла. ГРАФІК
23 січень, 22:47
Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту на Волинь у вівторок становить лише 41% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області. Величина ліміту є критично низькою. До прикладу, НЕК «Укренерго» було доведено таку ж величину потужності після «блекауту» 23 листопада.
Про це повідомляють у ПрАТ «Волиньобленерго».
У зв‘язку із критично низьким рівнем доведеного на область ліміту «Волиньобленерго» змушене збільшити тривалість перерв в електропостачанні.
Ліміт для кожної області визначає НЕК «Укренерго» у випадку, коли споживання є більшим, ніж можливості виробляти та доставляти електроенергію, та зважаючи на загальну ситуацію в енергосистемі України.
«Звертаємо увагу волинян, що час початку відключення згідно графіку може здійснюватись на годину раніше від заявленого у зв’язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності, що не допускається. У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень», - йдеться у повідомленні «Волиньоленерго».
Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання у режимі реального часу із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів) за ПОСИЛАННЯМ.
Інформація у даному розділі актуалізується кожні 30 хвилин.
Енергетики звернулися до підприємств Волині та волинян по можливості самостійно зменшити власне споживання електроенергії у цей день та підтримати роботу енергосистеми України.
Графіки за ПОСИЛАННЯМ.
Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua та фейсбук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у ПрАТ «Волиньобленерго».
У зв‘язку із критично низьким рівнем доведеного на область ліміту «Волиньобленерго» змушене збільшити тривалість перерв в електропостачанні.
Ліміт для кожної області визначає НЕК «Укренерго» у випадку, коли споживання є більшим, ніж можливості виробляти та доставляти електроенергію, та зважаючи на загальну ситуацію в енергосистемі України.
«Звертаємо увагу волинян, що час початку відключення згідно графіку може здійснюватись на годину раніше від заявленого у зв’язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності, що не допускається. У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень», - йдеться у повідомленні «Волиньоленерго».
Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання у режимі реального часу із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів) за ПОСИЛАННЯМ.
Інформація у даному розділі актуалізується кожні 30 хвилин.
Енергетики звернулися до підприємств Волині та волинян по можливості самостійно зменшити власне споживання електроенергії у цей день та підтримати роботу енергосистеми України.
Графіки за ПОСИЛАННЯМ.
Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua та фейсбук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
Аварії немає а відключення є , не розумію...
Най.общики заколю вилами! Харе електроенергію на аукціоні продавати лоша.и
Вибір редактора
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 23 січня
23 січень, 23:34
На Волині 24 січня збільшать тривалість відключення світла. ГРАФІК
23 січень, 22:47
Волинські тероборонівці вчилися знищувати ворожі ДРГ. ВІДЕО
23 січень, 22:13
На Волині можливе затоплення житлових будинків і сільгоспугідь
23 січень, 21:35
Медіа