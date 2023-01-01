Добрі новини від ВолиньPost за 23 січня

Війна в Україні досі триває, та перемоги на фронті ми маємо щодня! Наші захисники та захисниці продовжують боротися завдяки безмежній вірі та потужній праці кожного українця.Тому ми щодня маємо добрі новини. Наприклад, сьогодні,, ми писали про таке:Кохання таки переможе! У 2022 році, протягом березня-грудня, в Україні одружилися 198 332 закохані пари. Це на 7 654 більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Так, за березень-грудень 2021 було зареєстровано 190 678 шлюбів.За минулу добу втрати окупаційних військ збільшилися на 720 осіб, 5 танків і 2 БПЛА. Інформують, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 січня 2023 орієнтовно склали:– особового складу – близько 121480 (+720),– танків ‒ 3150 (+5) од,– бойових броньованих машин ‒ 6276 (+8) од,– артилерійських систем – 2146 (+2) од,– РСЗВ – 447 (+2) од,– засобів ППО ‒ 220 (+0) од,– літаків – 287 (+0) од,– гелікоптерів – 277 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2),– крилатих ракет ‒ 749 (+0),– кораблів/катерів ‒ 18 (+1) од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4) од,– спеціальної техніки ‒ 193 (+0).Військовослужбовець із Шацька, заступник командира батальйонуотримав почесний нагрудний знак «Сталевий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил УкраїниНагрудним знаком «Сталевий хрест» нагороджуються військовослужбовці Збройних сил України за виконання бойових завдань під час проведення об’єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності."Ми віддаємо всі наші 155 мм гаубиці Україні. І хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні", – сказав посол Естонії в УкраїніОкрім того, уряд Естонії ухвалив наступний і наразі найбільший пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 113 млн євро!"23 січня на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10»", - йдеться в повідомленні пресслужби командування Повітряних сил.23 січня, до Луцька з офіційним візитом завітали представники Фламандського уряду Бельгії на чолі з Міністр-Президентом Яном Ямбоном. Іноземці приїхали в рамках реалізації проєкту співпраці з Бельгійським Червоним Хрестом Фландрії “Предмети допомоги для України”, що спрямований на закупівлю предметів допомоги для задоволення потреб населення та критичної інфраструктури у Волинській, Рівненській та Одеській областях.23 січня, до рятувальників надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги людині в селі Боголюби Луцького району. В одному з домогосподарств чоловік зачинився у гаражі, ввімкнув двигун автомобіля і, очевидно, намагався вчинити самогубство