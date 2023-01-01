За минулу добу українські воїни ліквідували 720 окупантів





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ вранці 23 січня.



Інформують, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 січня 2023 орієнтовно склали:



– особового складу – близько 121480 (+720) осіб,

– танків ‒ 3150 (+5) од,

– бойових броньованих машин ‒ 6276 (+8) од,

– артилерійських систем – 2146 (+2) од,

– РСЗВ – 447 (+2) од,

– засоби ППО ‒ 220 (+0) од,

– літаків – 287 (+0) од,

– гелікоптерів – 277 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2),

– крилаті ракети ‒ 749 (+0),

– кораблі /катери ‒ 18 (+1) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4) од,

– спеціальна техніка / special equipment ‒ 193 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу втрати окупаційних військ збільшилися на 720 осіб, 5 танків і 2 БПЛА.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ вранці 23 січня.Інформують, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 січня 2023 орієнтовно склали:– особового складу – близько 121480 (+720) осіб,– танків ‒ 3150 (+5) од,– бойових броньованих машин ‒ 6276 (+8) од,– артилерійських систем – 2146 (+2) од,– РСЗВ – 447 (+2) од,– засоби ППО ‒ 220 (+0) од,– літаків – 287 (+0) од,– гелікоптерів – 277 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2),– крилаті ракети ‒ 749 (+0),– кораблі /катери ‒ 18 (+1) од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4) од,– спеціальна техніка / special equipment ‒ 193 (+0).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію