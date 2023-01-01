За минулу добу українські воїни ліквідували 720 окупантів
Сьогодні, 09:12
За минулу добу втрати окупаційних військ збільшилися на 720 осіб, 5 танків і 2 БПЛА.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ вранці 23 січня.
Інформують, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 січня 2023 орієнтовно склали:
– особового складу – близько 121480 (+720) осіб,
– танків ‒ 3150 (+5) од,
– бойових броньованих машин ‒ 6276 (+8) од,
– артилерійських систем – 2146 (+2) од,
– РСЗВ – 447 (+2) од,
– засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
– літаків – 287 (+0) од,
– гелікоптерів – 277 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2),
– крилаті ракети ‒ 749 (+0),
– кораблі /катери ‒ 18 (+1) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4) од,
– спеціальна техніка / special equipment ‒ 193 (+0).
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ вранці 23 січня.
Інформують, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 січня 2023 орієнтовно склали:
– особового складу – близько 121480 (+720) осіб,
– танків ‒ 3150 (+5) од,
– бойових броньованих машин ‒ 6276 (+8) од,
– артилерійських систем – 2146 (+2) од,
– РСЗВ – 447 (+2) од,
– засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
– літаків – 287 (+0) од,
– гелікоптерів – 277 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2),
– крилаті ракети ‒ 749 (+0),
– кораблі /катери ‒ 18 (+1) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4) од,
– спеціальна техніка / special equipment ‒ 193 (+0).
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