Невдовзі Німеччина ухвалить рішення щодо танків Україні

Невдовзі Німеччина ухвалить рішення щодо танків Україні
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав до терпіння в питанні ухвалення рішення про постачання танків Leopard 2 Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю ARD, пише "Європейська правда".

"Це не просто питання постачання або непостачання цих танків, а й зважування наслідків бездіяльності, а також дій. "Leopard" – це важка броньована зброя, яка також може бути використана в наступальних цілях. І ви повинні дуже добре подумати, коли передаєте їх. Скоро буде ухвалено рішення. Але це залежить від багатьох факторів", – сказав Пісторіус.

Він вважає, що в інтересах Німеччини і Європи робити це обережно і виважено, "а не поспішно або легковажно".

"Рішення ухвалюються тоді, коли вони необхідні – і це відбувається в канцелярії. Серед іншого, йдеться про питання безпеки власного населення і твердження, що ми не хочемо ставати стороною у війні. І водночас усіма силами підтримувати Україну, щоб перемогти в цій війні", – сказав Пісторіус.

Міністр зазначив, що є й інші держави, "які можуть зробити свій внесок". Одна з них "діяла спільно та узгоджено як союзники на всіх етапах під час цієї жахливої війни" і мала хороший досвід у цьому процесі.

На запитання про заяву, що він хоче перевірити запаси танків бундесверу, міністр відповів, що його робота "набагато ширша і точніша, ніж просто підрахунок того, скільки танків "Leopard" є і скільки їх може бути поставлено".

Насамперед його хвилюють оперативні можливості і терміни, а також координація з партнерами і промисловістю. Він хоче бути готовим до можливого рішення про постачання танків "Leopard".

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Теги: танки, Німеччина
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