Сьогодні на Волині – аварійні відключення світла

Сьогодні на Волині – аварійні відключення світла
23 січня з 09:00 НЕК «Укренерго» застосовує екстрене аварійне розвантаження (графік аварійних вимкнень) на території Волинської області.

Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".

Графіки погодинного відключення на час застосування аварійного розвантаження не діють - тривалість відключення може змінюватись.

Застосовані заходи спрямовані на уникнення хаотичного, некерованого відключення великої кількості споживачів та недопущення виникнення системної аварії.

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Теги: Волинь, світло
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