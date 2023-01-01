Сьогодні на Волині – аварійні відключення світла
Сьогодні, 09:48
23 січня з 09:00 НЕК «Укренерго» застосовує екстрене аварійне розвантаження (графік аварійних вимкнень) на території Волинської області.
Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".
Графіки погодинного відключення на час застосування аварійного розвантаження не діють - тривалість відключення може змінюватись.
Застосовані заходи спрямовані на уникнення хаотичного, некерованого відключення великої кількості споживачів та недопущення виникнення системної аварії.
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Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".
Графіки погодинного відключення на час застосування аварійного розвантаження не діють - тривалість відключення може змінюватись.
Застосовані заходи спрямовані на уникнення хаотичного, некерованого відключення великої кількості споживачів та недопущення виникнення системної аварії.
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