Сьогодні на Волині – аварійні відключення світла





Про це



Графіки погодинного відключення на час застосування аварійного розвантаження не діють - тривалість відключення може змінюватись.



Застосовані заходи спрямовані на уникнення хаотичного, некерованого відключення великої кількості споживачів та недопущення виникнення системної аварії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23 січня з 09:00 НЕК «Укренерго» застосовує екстрене аварійне розвантаження (графік аварійних вимкнень) на території Волинської області.Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".Графіки погодинного відключення на час застосування аварійного розвантаження не діють - тривалість відключення може змінюватись.Застосовані заходи спрямовані на уникнення хаотичного, некерованого відключення великої кількості споживачів та недопущення виникнення системної аварії.

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