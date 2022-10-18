На Волині у ДТП загинув водій: автомобіль злетів у кювет

22 січня до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у с. Баківці Луцького району трапилось ДТП з трагічними наслідками.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Прибувши на місце події, відділення аварійно-рятувальної частини м. Луцька встановили, що внаслідок погодних умов через слизьке покриття водій не впорався з керуванням та злетів з дороги.Рятувальники за допомоги спеціального обладнання відкрили капот, відключили електроживлення та запобігли пожежі автомобіля. Водій, на жаль, загинув на місці.