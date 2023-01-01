Військовий з Волині отримав нагороду від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

Руслан Максимчук отримав почесний нагрудний знак «Сталевий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.



Про це



Нагрудним знаком «Сталевий хрест» нагороджуються військовослужбовці Збройних сил України за виконання бойових завдань під час проведення об’єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.



Руслан Максимчук несе службу на передових позиціях східних областей країни з квітня 2022 року.



"Вітаємо земляка з високою нагородою! Пишаємося його успіхами у воєнній справі, зичимо подальших досягнень і звершень в ім’я України! Дякуємо, що наближаєте перемогу нашої держави над ворогом!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовець із смт Шацьк, заступник командира батальйонуотримав почесний нагрудний знак «Сталевий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил УкраїниПро це повідомляють у Шацькій громаді.Нагрудним знаком «Сталевий хрест» нагороджуються військовослужбовці Збройних сил України за виконання бойових завдань під час проведення об’єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.Руслан Максимчук несе службу на передових позиціях східних областей країни з квітня 2022 року."Вітаємо земляка з високою нагородою! Пишаємося його успіхами у воєнній справі, зичимо подальших досягнень і звершень в ім’я України! Дякуємо, що наближаєте перемогу нашої держави над ворогом!" - йдеться в повідомленні.

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