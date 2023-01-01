Військовий з Волині отримав нагороду від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
Сьогодні, 10:15
Військовослужбовець із смт Шацьк, заступник командира батальйону Руслан Максимчук отримав почесний нагрудний знак «Сталевий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Про це повідомляють у Шацькій громаді.
Нагрудним знаком «Сталевий хрест» нагороджуються військовослужбовці Збройних сил України за виконання бойових завдань під час проведення об’єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.
Руслан Максимчук несе службу на передових позиціях східних областей країни з квітня 2022 року.
"Вітаємо земляка з високою нагородою! Пишаємося його успіхами у воєнній справі, зичимо подальших досягнень і звершень в ім’я України! Дякуємо, що наближаєте перемогу нашої держави над ворогом!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють у Шацькій громаді.
Нагрудним знаком «Сталевий хрест» нагороджуються військовослужбовці Збройних сил України за виконання бойових завдань під час проведення об’єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.
Руслан Максимчук несе службу на передових позиціях східних областей країни з квітня 2022 року.
"Вітаємо земляка з високою нагородою! Пишаємося його успіхами у воєнній справі, зичимо подальших досягнень і звершень в ім’я України! Дякуємо, що наближаєте перемогу нашої держави над ворогом!" - йдеться в повідомленні.
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