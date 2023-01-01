Військовий з Волині отримав нагороду від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

Військовий з Волині отримав нагороду від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
Військовослужбовець із смт Шацьк, заступник командира батальйону Руслан Максимчук отримав почесний нагрудний знак «Сталевий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Про це повідомляють у Шацькій громаді.

Нагрудним знаком «Сталевий хрест» нагороджуються військовослужбовці Збройних сил України за виконання бойових завдань під час проведення об’єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.

Руслан Максимчук несе службу на передових позиціях східних областей країни з квітня 2022 року.
Військовий з Волині отримав нагороду від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

"Вітаємо земляка з високою нагородою! Пишаємося його успіхами у воєнній справі, зичимо подальших досягнень і звершень в ім’я України! Дякуємо, що наближаєте перемогу нашої держави над ворогом!" - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, нагорода, військовий
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