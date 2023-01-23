Наступний «Рамштайн» відбудеться у лютому, – Резніков
Сьогодні, 10:45
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наступна – дев’ята – зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у лютому.
Про це пише Українська правда з посиланням на Резнікова.
Резніков зазначив, що з кожною такою зустріччю він бачить, як зростає довіра партнерів до України.
"Це все завдяки наполегливій роботі наших воїнів та представників. Більше довіри означає більше зброї. Для захисту нашої землі, моря... і неба!", – підсумував міністр оборони.
Нагадаємо, що 20 січня відбулася восьма за рахунком зустріч Контактної групи з питань оборони України, або формат "Рамштайн".
Участь у засіданні Контактної групи з оборони України взяли очільники оборонних відомств 50 країн.
Президент Володимир Зеленський закликав учасників восьмого "Рамштайну" на наступному зібранні розглянути надання Україні винищувачів F-16.
В Офісі президента сподіваються, що "Рамштайн-9" принесе Україні літаки.
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Про це пише Українська правда з посиланням на Резнікова.
Резніков зазначив, що з кожною такою зустріччю він бачить, як зростає довіра партнерів до України.
"Це все завдяки наполегливій роботі наших воїнів та представників. Більше довіри означає більше зброї. Для захисту нашої землі, моря... і неба!", – підсумував міністр оборони.
Нагадаємо, що 20 січня відбулася восьма за рахунком зустріч Контактної групи з питань оборони України, або формат "Рамштайн".
Участь у засіданні Контактної групи з оборони України взяли очільники оборонних відомств 50 країн.
Президент Володимир Зеленський закликав учасників восьмого "Рамштайну" на наступному зібранні розглянути надання Україні винищувачів F-16.
В Офісі президента сподіваються, що "Рамштайн-9" принесе Україні літаки.
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