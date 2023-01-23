Наступний «Рамштайн» відбудеться у лютому, – Резніков

Олексій Резніков заявив, що наступна – дев’ята – зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у лютому.



Про це пише



Резніков зазначив, що з кожною такою зустріччю він бачить, як зростає довіра партнерів до України.



"Це все завдяки наполегливій роботі наших воїнів та представників. Більше довіри означає більше зброї. Для захисту нашої землі, моря... і неба!", – підсумував міністр оборони.



Нагадаємо, що 20 січня



Участь у засіданні Контактної групи з оборони України взяли очільники оборонних відомств 50 країн.



Президент Володимир Зеленський закликав учасників восьмого "Рамштайну" на наступному зібранні розглянути надання Україні винищувачів F-16.



В Офісі президента сподіваються, що "Рамштайн-9" принесе Україні літаки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборонизаявив, що наступна – дев’ята – зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у лютому.Про це пише Українська правда з посиланням на Резнікова.Резніков зазначив, що з кожною такою зустріччю він бачить, як зростає довіра партнерів до України."Це все завдяки наполегливій роботі наших воїнів та представників. Більше довіри означає більше зброї. Для захисту нашої землі, моря... і неба!", – підсумував міністр оборони.Нагадаємо, що 20 січня відбулася восьма за рахунком зустріч Контактної групи з питань оборони України , або формат "Рамштайн".Участь у засіданні Контактної групи з оборони України взяли очільники оборонних відомств 50 країн.Президентзакликав учасників восьмого "Рамштайну" на наступному зібранні розглянути надання Україні винищувачів F-16.В Офісі президента сподіваються, що "Рамштайн-9" принесе Україні літаки.

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