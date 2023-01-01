«Новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірний, як і активні бойові дії на півдні України», – розвідка





Про це представник Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю Delfi.



«Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії та Путіна», – зазначив представник воєнної розвідки України.



За словами Вадима Скібіцького, Донецьку та Луганську області чекають важкі та вирішальні бої.



Водночас, додав представник ГУР МО України, новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірний, як і активні бойові дії на півдні України, де росіян більше хвилює захист окупованого Криму.



«Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни. Ми поки що не можемо заглядати далеко, ми повинні пройти перший етап – весну та початок літа. Ми бачимо, до чого веде ця війна: змінилося російське військове керівництво, закінчився перший етап мобілізації, російська армія здійснює перегрупування. Наша оцінка проста: основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках», – заявив Вадим Скібіцький.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Весна та початок літа будуть вирішальними у війні.Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив в інтерв'ю Delfi.«Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії та Путіна», – зазначив представник воєнної розвідки України.За словами Вадима Скібіцького, Донецьку та Луганську області чекають важкі та вирішальні бої.Водночас, додав представник ГУР МО України, новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірний, як і активні бойові дії на півдні України, де росіян більше хвилює захист окупованого Криму.«Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни. Ми поки що не можемо заглядати далеко, ми повинні пройти перший етап – весну та початок літа. Ми бачимо, до чого веде ця війна: змінилося російське військове керівництво, закінчився перший етап мобілізації, російська армія здійснює перегрупування. Наша оцінка проста: основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках», – заявив Вадим Скібіцький.Нагадаємо, що у Білорусі зараз перебуває близько 11 тисяч російських військових , їхня ротація постійно триває.

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