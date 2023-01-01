Прикордонники розповіли, скільки зараз в Білорусі російських військових

Прикордонники розповіли, скільки зараз в Білорусі російських військових
У Білорусі зараз перебуває близько 11 тисяч російських військових, їхня ротація постійно триває.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, пише Суспільне.

Прикордонники не фіксують збільшення угруповань російських та білоруських військ у безпосередній близькості до українського кордону, сказав Дейнеко.

“На сьогодні кількість військ РФ на території Республіки Білорусь становить порядка 11 тисяч військовослужбовців. Проте дана цифра щодня змінюється через те, що зараз якраз відбувається ротація підрозділів РФ, а саме 2-а мотострілецька дивізія виходить на територію Росії у Воронезьку та Бєлгородську області, а їй на заміну приходить 6-а мотострілецька дивізія. Тому щодня цифра змінюється, але ми це тримаємо на постійному контролі”, — пояснив Дейнеко.

За його словами, роботи з інженерного облаштування кордону на ділянці з Білоруссю не припиняються.

“Ці роботи продовжуються і зараз. Тому що наша головна задача — це бути спроможними діяти у відповідь на можливі загрози. Не треба недооцінювати ворога. Тому ДПСУ разом з іншими складовими Сил оборони України проводить такі заходи. Ми в постійній готовності”, — сказав Дейнеко.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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