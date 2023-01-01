Путін поручив Герасимову захопити Донбас до весни, – ГУР

Президент Росіїпоручив новому командувачу ЗС РФ в Україні Валерію Герасимову захопити Донецьку та Луганську область до березня.Про це заявив представник прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони Українив ефірі FREEДОМ, пише УНІАН.За його словами, Путін не звертає уваги на те, що насправді відбувається на фронті. Російський президент прагне знищення українців як окремого народу і нації, знищення України як незалежної держави."Все-таки ми можемо говорити про пріоритетний для рашистів напрямок - це Донбас. І чергові терміни, які він визначає вже для Герасимова, скажімо, як нового керівника війни проти України, - це мета захоплення Донбасу і формування певної зони безпеки, ну, вже до березня", - зазначив представник ГУР.Він нагадав, що перед окупаційною владою вже неодноразово змінювали терміни поставлених задач. Зокрема, вони хотіли "взяти Київ за три дні". Юсов наголосив, що нічого у окупантів не вийде і цього разу. У розвідки є інформація про ознаки підготовки російською окупаційною армією наступу на Запорізькому напрямку."Так, безумовно, такі дані є. Це може свідчити як про пряму підготовку до наступальних дій з боку противника, так і про певні обманні дії для того, щоб інформаційну кампанію проводити й, скажімо так, приховати справжні наміри свої на інших напрямках фронту. Уся інформація відстежується, і відповідні висновки, і заходи проводяться з боку українських Сил оборони", - підсумував Юсов.