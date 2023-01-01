Путін поручив Герасимову захопити Донбас до весни, – ГУР
Сьогодні, 03:07
Президент Росії Володимир Путін поручив новому командувачу ЗС РФ в Україні Валерію Герасимову захопити Донецьку та Луганську область до березня.
Про це заявив представник прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі FREEДОМ, пише УНІАН.
За його словами, Путін не звертає уваги на те, що насправді відбувається на фронті. Російський президент прагне знищення українців як окремого народу і нації, знищення України як незалежної держави.
"Все-таки ми можемо говорити про пріоритетний для рашистів напрямок - це Донбас. І чергові терміни, які він визначає вже для Герасимова, скажімо, як нового керівника війни проти України, - це мета захоплення Донбасу і формування певної зони безпеки, ну, вже до березня", - зазначив представник ГУР.
Він нагадав, що перед окупаційною владою вже неодноразово змінювали терміни поставлених задач. Зокрема, вони хотіли "взяти Київ за три дні". Юсов наголосив, що нічого у окупантів не вийде і цього разу. У розвідки є інформація про ознаки підготовки російською окупаційною армією наступу на Запорізькому напрямку.
"Так, безумовно, такі дані є. Це може свідчити як про пряму підготовку до наступальних дій з боку противника, так і про певні обманні дії для того, щоб інформаційну кампанію проводити й, скажімо так, приховати справжні наміри свої на інших напрямках фронту. Уся інформація відстежується, і відповідні висновки, і заходи проводяться з боку українських Сил оборони", - підсумував Юсов.
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Про це заявив представник прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі FREEДОМ, пише УНІАН.
За його словами, Путін не звертає уваги на те, що насправді відбувається на фронті. Російський президент прагне знищення українців як окремого народу і нації, знищення України як незалежної держави.
"Все-таки ми можемо говорити про пріоритетний для рашистів напрямок - це Донбас. І чергові терміни, які він визначає вже для Герасимова, скажімо, як нового керівника війни проти України, - це мета захоплення Донбасу і формування певної зони безпеки, ну, вже до березня", - зазначив представник ГУР.
Він нагадав, що перед окупаційною владою вже неодноразово змінювали терміни поставлених задач. Зокрема, вони хотіли "взяти Київ за три дні". Юсов наголосив, що нічого у окупантів не вийде і цього разу. У розвідки є інформація про ознаки підготовки російською окупаційною армією наступу на Запорізькому напрямку.
"Так, безумовно, такі дані є. Це може свідчити як про пряму підготовку до наступальних дій з боку противника, так і про певні обманні дії для того, щоб інформаційну кампанію проводити й, скажімо так, приховати справжні наміри свої на інших напрямках фронту. Уся інформація відстежується, і відповідні висновки, і заходи проводяться з боку українських Сил оборони", - підсумував Юсов.
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