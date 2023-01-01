Голова МЗС Німеччини запропонувала схему, як судити Путіна

Голова МЗС Німеччини запропонувала схему, як судити Путіна
Президент РФ Володимир Путін та інші керівники країни повинні постати перед міжнародним трибуналом за розв'язання агресивної війни проти України.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналєна Бербок в ході візиту до Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі, пише УНІАН з посиланням на Politico.

Голова німецької дипломатії зазначила, що притягнути російське керівництво до відповідальності в рамках МКС неможливо, оскільки Росія не визнає юрисдикцію цього суду, а Рада Безпеки ООН не зможе наділити МКС такими повноваженнями, оскільки Росія сама ж і заблокує цю резолюцію своїм правом вето.

Щоб обійти цю перешкоду Бербок пропонує країнам-партнерам спільними зусиллями створити "спеціальний трибунал", який розглядатиме саме злочин російської агресії проти України і зможе судити російське керівництво.

При цьому голова німецького МЗС пропонує "виводити юрисдикцію" спецтрибуналу з українського кримінального права. У той же час прокурори і судді, задіяні в роботі трибуналу, на думку Бербок, повинні представляти різні країни, а сам трибунал повинен базуватися за межами України. Це дозволить уникнути "враження упередженості".

"Путін тепер повинен знати, що його агресія не залишиться без наслідків", – підкреслила Бербок.

Міжнародний трибунал для Росії

За словами колишнього спецпредставника США в Україні Курта Волкера, зараз у світі немає працюючого механізму для кримінального переслідування керівництва РФ. Тому міжнародне співтовариство має створити спеціальний, тобто "одноразовий" трибунал, як це було у випадку з Нюрнберзьким трибуналом.

Нідерланди, де базується постійно діючий Міжнародний кримінальний суд (так званий Гаазький трибунал), пропонують створити спецтрибунал по Росії на своїй території.

В ООН поки не можуть визначитися зі своєю позицією щодо міжнародного трибуналу для РФ. За деякими даними, противником створення трибуналу є США.

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Теги: Росія, Україна, війна
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