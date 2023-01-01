Скільки літаків та гелікоптерів перекинула Росія до Білорусі





Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, передає



«Вчора було переміщено з території РФ з аеродромів Воронежа та Курська вісім одиниць літаків – це шість бомбардувальників Су-34 та два багатоцільових винищувачі Су-30 СМ. Загальна кількість російських літаків та гелікоптерів на території Білорусі зараз становить близько 50, і вони зосереджені в більшості на двох аеродромах: один в Мінській області - це аеродром Мачулищі, та один в Брестській області – це аеродром Барановичі», - повідомив Дейнеко.



Він зазначив, що Україна постійно стежить за обстановкою в рб, особливо за збільшенням авіаційної компоненти.



Крім того, очільник ДПСУ нагадав, що сьогодні розпочалися так звані спільні російсько-білоруські навчання, однак жодних заходів в рамках цих навчань сьогодні не відбулося, повідомив Дейнеко.



«Щодо анонсованих навчань, які анонсувались в період з 16 до 31 січня, то можемо сказати, що сьогодні жодних заходів в цих навчаннях не відбулося. Так, було переміщено деяке майно трьома літаками Ан, але воно не критично. Це просто літаки забезпечення», - поінформував Дейнеко.



Нагадаємо, що Міноборони Білорусі зазначило сьогодні, що в понеділок, 16 січня,

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