Скільки літаків та гелікоптерів перекинула Росія до Білорусі
Сьогодні, 01:32
На території Республіки Білорусь загалом на сьогодні перебуває близько 50 одиниць авіаційної техніки ВКС РФ. Літаки та гелікоптери країни-терориста зосереджені на двох аеродромах – Мачулищі та Барановичі.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, передає Укрінформ.
«Вчора було переміщено з території РФ з аеродромів Воронежа та Курська вісім одиниць літаків – це шість бомбардувальників Су-34 та два багатоцільових винищувачі Су-30 СМ. Загальна кількість російських літаків та гелікоптерів на території Білорусі зараз становить близько 50, і вони зосереджені в більшості на двох аеродромах: один в Мінській області - це аеродром Мачулищі, та один в Брестській області – це аеродром Барановичі», - повідомив Дейнеко.
Він зазначив, що Україна постійно стежить за обстановкою в рб, особливо за збільшенням авіаційної компоненти.
Крім того, очільник ДПСУ нагадав, що сьогодні розпочалися так звані спільні російсько-білоруські навчання, однак жодних заходів в рамках цих навчань сьогодні не відбулося, повідомив Дейнеко.
«Щодо анонсованих навчань, які анонсувались в період з 16 до 31 січня, то можемо сказати, що сьогодні жодних заходів в цих навчаннях не відбулося. Так, було переміщено деяке майно трьома літаками Ан, але воно не критично. Це просто літаки забезпечення», - поінформував Дейнеко.
Нагадаємо, що Міноборони Білорусі зазначило сьогодні, що в понеділок, 16 січня, стартували спільні льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які входять до складу авіаційного компоненту регіонального угруповання військ (сил). У ході навчань планується відпрацювати широкий спектр питань, зокрема: ведення повітряної розвідки; спільне патрулювання повітряного простору вздовж державного кордону; авіаційна підтримка угруповань військ; висадка тактичного повітряного десанту; доставка вантажів та евакуація поранених. Для забезпечення проведення навчання задіяні всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО збройних сил білорусі. Очікується, що навчання триватимуть до 1 лютого. Ці навчання привернули особливу увагу через побоювання, що Білорусь може брати безпосередню участь у новому російському наступі на Україну.
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Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, передає Укрінформ.
«Вчора було переміщено з території РФ з аеродромів Воронежа та Курська вісім одиниць літаків – це шість бомбардувальників Су-34 та два багатоцільових винищувачі Су-30 СМ. Загальна кількість російських літаків та гелікоптерів на території Білорусі зараз становить близько 50, і вони зосереджені в більшості на двох аеродромах: один в Мінській області - це аеродром Мачулищі, та один в Брестській області – це аеродром Барановичі», - повідомив Дейнеко.
Він зазначив, що Україна постійно стежить за обстановкою в рб, особливо за збільшенням авіаційної компоненти.
Крім того, очільник ДПСУ нагадав, що сьогодні розпочалися так звані спільні російсько-білоруські навчання, однак жодних заходів в рамках цих навчань сьогодні не відбулося, повідомив Дейнеко.
«Щодо анонсованих навчань, які анонсувались в період з 16 до 31 січня, то можемо сказати, що сьогодні жодних заходів в цих навчаннях не відбулося. Так, було переміщено деяке майно трьома літаками Ан, але воно не критично. Це просто літаки забезпечення», - поінформував Дейнеко.
Нагадаємо, що Міноборони Білорусі зазначило сьогодні, що в понеділок, 16 січня, стартували спільні льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які входять до складу авіаційного компоненту регіонального угруповання військ (сил). У ході навчань планується відпрацювати широкий спектр питань, зокрема: ведення повітряної розвідки; спільне патрулювання повітряного простору вздовж державного кордону; авіаційна підтримка угруповань військ; висадка тактичного повітряного десанту; доставка вантажів та евакуація поранених. Для забезпечення проведення навчання задіяні всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО збройних сил білорусі. Очікується, що навчання триватимуть до 1 лютого. Ці навчання привернули особливу увагу через побоювання, що Білорусь може брати безпосередню участь у новому російському наступі на Україну.
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