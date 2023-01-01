Скільки літаків та гелікоптерів перекинула Росія до Білорусі

Скільки літаків та гелікоптерів перекинула Росія до Білорусі
На території Республіки Білорусь загалом на сьогодні перебуває близько 50 одиниць авіаційної техніки ВКС РФ. Літаки та гелікоптери країни-терориста зосереджені на двох аеродромах – Мачулищі та Барановичі.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, передає Укрінформ.

«Вчора було переміщено з території РФ з аеродромів Воронежа та Курська вісім одиниць літаків – це шість бомбардувальників Су-34 та два багатоцільових винищувачі Су-30 СМ. Загальна кількість російських літаків та гелікоптерів на території Білорусі зараз становить близько 50, і вони зосереджені в більшості на двох аеродромах: один в Мінській області - це аеродром Мачулищі, та один в Брестській області – це аеродром Барановичі», - повідомив Дейнеко.

Він зазначив, що Україна постійно стежить за обстановкою в рб, особливо за збільшенням авіаційної компоненти.

Крім того, очільник ДПСУ нагадав, що сьогодні розпочалися так звані спільні російсько-білоруські навчання, однак жодних заходів в рамках цих навчань сьогодні не відбулося, повідомив Дейнеко.

«Щодо анонсованих навчань, які анонсувались в період з 16 до 31 січня, то можемо сказати, що сьогодні жодних заходів в цих навчаннях не відбулося. Так, було переміщено деяке майно трьома літаками Ан, але воно не критично. Це просто літаки забезпечення», - поінформував Дейнеко.

Нагадаємо, що Міноборони Білорусі зазначило сьогодні, що в понеділок, 16 січня, стартували спільні льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які входять до складу авіаційного компоненту регіонального угруповання військ (сил). У ході навчань планується відпрацювати широкий спектр питань, зокрема: ведення повітряної розвідки; спільне патрулювання повітряного простору вздовж державного кордону; авіаційна підтримка угруповань військ; висадка тактичного повітряного десанту; доставка вантажів та евакуація поранених. Для забезпечення проведення навчання задіяні всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО збройних сил білорусі. Очікується, що навчання триватимуть до 1 лютого. Ці навчання привернули особливу увагу через побоювання, що Білорусь може брати безпосередню участь у новому російському наступі на Україну.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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