Добрі новини від ВолиньPost за 16 січня

В Україні все ще триває загарбницька війна. Але є і добрі новини! Наприклад, колківські господині передали бійцям ЗСУ чотири тисячі пакетів із сухим борщем, до Луцька приїде Сергій Жадан, а маріупольчанка в обласному центрі Волині розвиває сімейний бізнес.Про ці та інші позитивні новини, які висвітлювали, традиційно нагадуємо у нашій постійній рубриці:У Колківському будинку культури з початком повномасштабної війни діє волонтерський центр. Місцеві жителі щодня фасують сухий борщ військовим на фронт. Волонтери вже передали бійцям чотири тисячі пакетів із сухим борщем!Вікторія до 2014 року працювала лікарем у цивільних медичних закладах, а з початком збройної агресії Росії на сході держави перейшла до Луцького військового госпіталю.— Я стала військовою, бо тут я потрібніша. Спочатку як працівник Збройних сил України, а з 2016 року підписала контракт, — розповідає лікар. — Ми не рахуємо пацієнтів, бо їх дуже багато, але щодня своїми діями ми рятуємо життя й здоров’я військовослужбовців і в такий спосіб наближуємо перемогу.Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 116 080 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.23 орієнтовно склали:▪️ особового складу – близько 116 080 (+790) осіб,▪️ танків – 3 118 (+12) од,▪️ бойових броньованих машин – 6 204 (+21) од,▪️ артилерійських систем – 2 099 (+5) од,▪️ РСЗВ – 438 (+1) од,▪️ засобів ППО – 220 (+1) од,▪️ літаків – 286 (+0) од,▪️ гелікоптерів – 276 (+0) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+0) од,▪️ крилатих ракет – 749 (+0) од,▪️ кораблів/катерів – 17 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 870 (+24) од,▪️ спеціальної техніки – 190 (+3) од.Волинських читачів запрошують на зустрічі із харківським письменником, музикантом і волонтером. Автограф-сесія відбудеться у понеділок, 23 січня, в «Культурному укритті» (вул. Яровиця, 17).Тайминг заходу:15:00-16:00 - автограф-сесія16:00-16:30 - спілкування із медіа у форматі «запитання-відповіді»Вхід вільний. Попередня реєстрація та акредитація не потрібні.Переселенка з Маріуполя, яка проживає зараз у Луцьку, отримала 250 тисяч гривень на розвиток сімейної справи. У власній майстерні, яка функціонує з листопада 2022 року, жінка шиє військове спорядження.Як розповіла маріупольчанка журналістам, заявку на грантовий проєкт "єРобота" через центр зайнятості подала ще влітку, частина бізнес-плану вже реалізувала. На грант, говорить, чекала три місяці, а кошти отримала за дві хвилини до Нового року.– Навечір’я Богоявлення (Хрещенський святвечір):8.00 – царські часи, зображальні, вечірня, літургія Василія Великого й велике освячення води на соборному майдані;17.00 – всенічна.– Богоявлення, Хрещення Господнє:7.00 – велике освячення води на соборному майдані,7.30 – літургія в нижньому храмі,9.00 – літургія у верхньому храмі, хресний хід на Стир і велике освячення води.Військовий в інтернеті знайшов інформацію про те, що маленька патріотка малює картини для військових, а також приймає участь в конкурсах між школами у Ківерцях.«Малюнок береже та надихає мене знищувати окупантів. Я хочу подякувати нашій школярці особисто», – додав захисник.