Добрі новини від ВолиньPost за 16 січня
Сьогодні, 23:13
В Україні все ще триває загарбницька війна. Але є і добрі новини! Наприклад, колківські господині передали бійцям ЗСУ чотири тисячі пакетів із сухим борщем, до Луцька приїде Сергій Жадан, а маріупольчанка в обласному центрі Волині розвиває сімейний бізнес.
Про ці та інші позитивні новини, які висвітлювали 16 січня, традиційно нагадуємо у нашій постійній рубриці:
Громада на Волині об'єдналася, аби готувати для захисників борщі. ВІДЕО
У Колківському будинку культури з початком повномасштабної війни діє волонтерський центр. Місцеві жителі щодня фасують сухий борщ військовим на фронт. Волонтери вже передали бійцям чотири тисячі пакетів із сухим борщем!
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Стала військовою, бо тут потрібніша, – бойова медикиня з Луцька
Вікторія до 2014 року працювала лікарем у цивільних медичних закладах, а з початком збройної агресії Росії на сході держави перейшла до Луцького військового госпіталю.
— Я стала військовою, бо тут я потрібніша. Спочатку як працівник Збройних сил України, а з 2016 року підписала контракт, — розповідає лікар. — Ми не рахуємо пацієнтів, бо їх дуже багато, але щодня своїми діями ми рятуємо життя й здоров’я військовослужбовців і в такий спосіб наближуємо перемогу.
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Росія у війні проти України вже втратила понад 116 тисяч вояків
Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 116 080 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.23 орієнтовно склали:
▪️ особового складу – близько 116 080 (+790) осіб,
▪️ танків – 3 118 (+12) од,
▪️ бойових броньованих машин – 6 204 (+21) од,
▪️ артилерійських систем – 2 099 (+5) од,
▪️ РСЗВ – 438 (+1) од,
▪️ засобів ППО – 220 (+1) од,
▪️ літаків – 286 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 276 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+0) од,
▪️ крилатих ракет – 749 (+0) од,
▪️ кораблів/катерів – 17 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 870 (+24) од,
▪️ спеціальної техніки – 190 (+3) од.
У Луцьку відбудеться автограф-сесія із Сергієм Жаданом
Волинських читачів запрошують на зустрічі із харківським письменником, музикантом і волонтером Сергієм Жаданом. Автограф-сесія відбудеться у понеділок, 23 січня, в «Культурному укритті» (вул. Яровиця, 17).
Тайминг заходу:
15:00-16:00 - автограф-сесія
16:00-16:30 - спілкування із медіа у форматі «запитання-відповіді»
Вхід вільний. Попередня реєстрація та акредитація не потрібні.
Кравчиня з Маріуполя шиє військове спорядження в Луцьку. ВІДЕО
Переселенка з Маріуполя Оксана Макарова, яка проживає зараз у Луцьку, отримала 250 тисяч гривень на розвиток сімейної справи. У власній майстерні, яка функціонує з листопада 2022 року, жінка шиє військове спорядження.
Як розповіла маріупольчанка журналістам, заявку на грантовий проєкт "єРобота" через центр зайнятості подала ще влітку, частина бізнес-плану вже реалізувала. На грант, говорить, чекала три місяці, а кошти отримала за дві хвилини до Нового року.
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Водохреще-2023: як і коли у Луцьку освячуватимуть воду
18 січня – Навечір’я Богоявлення (Хрещенський святвечір):
8.00 – царські часи, зображальні, вечірня, літургія Василія Великого й велике освячення води на соборному майдані;
17.00 – всенічна.
19 січня – Богоявлення, Хрещення Господнє:
7.00 – велике освячення води на соборному майдані,
7.30 – літургія в нижньому храмі,
9.00 – літургія у верхньому храмі, хресний хід на Стир і велике освячення води.
Військовий шукає маленьку волинянку, яка робить патріотичні малюнки
Військовий в інтернеті знайшов інформацію про те, що маленька патріотка малює картини для військових, а також приймає участь в конкурсах між школами у Ківерцях.
«Малюнок береже та надихає мене знищувати окупантів. Я хочу подякувати нашій школярці особисто», – додав захисник.
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Про ці та інші позитивні новини, які висвітлювали 16 січня, традиційно нагадуємо у нашій постійній рубриці:
Громада на Волині об'єдналася, аби готувати для захисників борщі. ВІДЕО
У Колківському будинку культури з початком повномасштабної війни діє волонтерський центр. Місцеві жителі щодня фасують сухий борщ військовим на фронт. Волонтери вже передали бійцям чотири тисячі пакетів із сухим борщем!
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Стала військовою, бо тут потрібніша, – бойова медикиня з Луцька
Вікторія до 2014 року працювала лікарем у цивільних медичних закладах, а з початком збройної агресії Росії на сході держави перейшла до Луцького військового госпіталю.
— Я стала військовою, бо тут я потрібніша. Спочатку як працівник Збройних сил України, а з 2016 року підписала контракт, — розповідає лікар. — Ми не рахуємо пацієнтів, бо їх дуже багато, але щодня своїми діями ми рятуємо життя й здоров’я військовослужбовців і в такий спосіб наближуємо перемогу.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Росія у війні проти України вже втратила понад 116 тисяч вояків
Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 116 080 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.23 орієнтовно склали:
▪️ особового складу – близько 116 080 (+790) осіб,
▪️ танків – 3 118 (+12) од,
▪️ бойових броньованих машин – 6 204 (+21) од,
▪️ артилерійських систем – 2 099 (+5) од,
▪️ РСЗВ – 438 (+1) од,
▪️ засобів ППО – 220 (+1) од,
▪️ літаків – 286 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 276 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+0) од,
▪️ крилатих ракет – 749 (+0) од,
▪️ кораблів/катерів – 17 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 870 (+24) од,
▪️ спеціальної техніки – 190 (+3) од.
У Луцьку відбудеться автограф-сесія із Сергієм Жаданом
Волинських читачів запрошують на зустрічі із харківським письменником, музикантом і волонтером Сергієм Жаданом. Автограф-сесія відбудеться у понеділок, 23 січня, в «Культурному укритті» (вул. Яровиця, 17).
Тайминг заходу:
15:00-16:00 - автограф-сесія
16:00-16:30 - спілкування із медіа у форматі «запитання-відповіді»
Вхід вільний. Попередня реєстрація та акредитація не потрібні.
Кравчиня з Маріуполя шиє військове спорядження в Луцьку. ВІДЕО
Переселенка з Маріуполя Оксана Макарова, яка проживає зараз у Луцьку, отримала 250 тисяч гривень на розвиток сімейної справи. У власній майстерні, яка функціонує з листопада 2022 року, жінка шиє військове спорядження.
Як розповіла маріупольчанка журналістам, заявку на грантовий проєкт "єРобота" через центр зайнятості подала ще влітку, частина бізнес-плану вже реалізувала. На грант, говорить, чекала три місяці, а кошти отримала за дві хвилини до Нового року.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Водохреще-2023: як і коли у Луцьку освячуватимуть воду
18 січня – Навечір’я Богоявлення (Хрещенський святвечір):
8.00 – царські часи, зображальні, вечірня, літургія Василія Великого й велике освячення води на соборному майдані;
17.00 – всенічна.
19 січня – Богоявлення, Хрещення Господнє:
7.00 – велике освячення води на соборному майдані,
7.30 – літургія в нижньому храмі,
9.00 – літургія у верхньому храмі, хресний хід на Стир і велике освячення води.
Військовий шукає маленьку волинянку, яка робить патріотичні малюнки
Військовий в інтернеті знайшов інформацію про те, що маленька патріотка малює картини для військових, а також приймає участь в конкурсах між школами у Ківерцях.
«Малюнок береже та надихає мене знищувати окупантів. Я хочу подякувати нашій школярці особисто», – додав захисник.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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