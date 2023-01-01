Росія у війні проти України вже втратила понад 116 тисяч вояків
Сьогодні, 09:50
Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 116 080 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.23 орієнтовно склали:
▪️ особового складу – близько 116 080 (+790) осіб ліквідовано,
▪️ танків – 3 118 (+12) од,
▪️ бойових броньованих машин – 6 204 (+21) од,
▪️ артилерійських систем – 2 099 (+5) од,
▪️ РСЗВ – 438 (+1) од,
▪️ засобів ППО – 220 (+1) од,
▪️ літаків – 286 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 276 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+0) од,
▪️ крилатих ракет – 749 (+0) од,
▪️ кораблів/катерів – 17 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 870 (+24) од,
▪️ спеціальної техніки – 190 (+3) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.23 орієнтовно склали:
▪️ особового складу – близько 116 080 (+790) осіб ліквідовано,
▪️ танків – 3 118 (+12) од,
▪️ бойових броньованих машин – 6 204 (+21) од,
▪️ артилерійських систем – 2 099 (+5) од,
▪️ РСЗВ – 438 (+1) од,
▪️ засобів ППО – 220 (+1) од,
▪️ літаків – 286 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 276 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+0) од,
▪️ крилатих ракет – 749 (+0) од,
▪️ кораблів/катерів – 17 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 870 (+24) од,
▪️ спеціальної техніки – 190 (+3) од.
Дані уточнюються.
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