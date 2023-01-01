Росія у війні проти України вже втратила понад 116 тисяч вояків





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.23 орієнтовно склали:



▪️ особового складу – близько 116 080 (+790) осіб ліквідовано,



▪️ танків – 3 118 (+12) од,



▪️ бойових броньованих машин – 6 204 (+21) од,



▪️ артилерійських систем – 2 099 (+5) од,



▪️ РСЗВ – 438 (+1) од,



▪️ засобів ППО – 220 (+1) од,



▪️ літаків – 286 (+0) од,



▪️ гелікоптерів – 276 (+0) од,



▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+0) од,



▪️ крилатих ракет – 749 (+0) од,



▪️ кораблів/катерів – 17 (+0) од,



▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 870 (+24) од,



▪️ спеціальної техніки – 190 (+3) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 116 080 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.▪️ особового складу – близько 116 080 (+790) осіб ліквідовано,▪️ танків – 3 118 (+12) од,▪️ бойових броньованих машин – 6 204 (+21) од,▪️ артилерійських систем – 2 099 (+5) од,▪️ РСЗВ – 438 (+1) од,▪️ засобів ППО – 220 (+1) од,▪️ літаків – 286 (+0) од,▪️ гелікоптерів – 276 (+0) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+0) од,▪️ крилатих ракет – 749 (+0) од,▪️ кораблів/катерів – 17 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 870 (+24) од,▪️ спеціальної техніки – 190 (+3) од.Дані уточнюються.

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