Росія у війні проти України вже втратила понад 116 тисяч вояків

Росія у війні проти України вже втратила понад 116 тисяч вояків
Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 116 080 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.23 орієнтовно склали:

▪️ особового складу – близько 116 080 (+790) осіб ліквідовано,

▪️ танків – 3 118 (+12) од,

▪️ бойових броньованих машин – 6 204 (+21) од,

▪️ артилерійських систем – 2 099 (+5) од,

▪️ РСЗВ – 438 (+1) од,

▪️ засобів ППО – 220 (+1) од,

▪️ літаків – 286 (+0) од,

▪️ гелікоптерів – 276 (+0) од,

▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+0) од,

▪️ крилатих ракет – 749 (+0) од,

▪️ кораблів/катерів – 17 (+0) од,

▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 870 (+24) од,

▪️ спеціальної техніки – 190 (+3) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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