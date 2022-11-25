Померла дикторка Волинського радіо Ольга Юрченко
Сьогодні, 10:00
Померла дикторка Волинського радіо Ольга Юрченко, голос якої 20 років лунав в ефірі.
Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці її донька Оксана Юрченко.
"Померла моя мама Ольга Юрченко. У понеділок, 16 січня, о 10.30 відбудеться відспівування в каплиці біля обласної лікарні. Прошу молитов усіх, хто знав мою матір Ольгу Юрченко", - йдеться в повідомленні.
Ольга Юрченко працювала диктором з 1986 по 2002 рік. Її голосом звучали новини і передачі на Волинському радіо.
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Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці її донька Оксана Юрченко.
"Померла моя мама Ольга Юрченко. У понеділок, 16 січня, о 10.30 відбудеться відспівування в каплиці біля обласної лікарні. Прошу молитов усіх, хто знав мою матір Ольгу Юрченко", - йдеться в повідомленні.
Ольга Юрченко працювала диктором з 1986 по 2002 рік. Її голосом звучали новини і передачі на Волинському радіо.
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