Померла дикторка Волинського радіо Ольга Юрченко

Померла дикторка Волинського радіо Ольга Юрченко
Померла дикторка Волинського радіо Ольга Юрченко, голос якої 20 років лунав в ефірі.

Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці її донька Оксана Юрченко.

"Померла моя мама Ольга Юрченко. У понеділок, 16 січня, о 10.30 відбудеться відспівування в каплиці біля обласної лікарні. Прошу молитов усіх, хто знав мою матір Ольгу Юрченко", - йдеться в повідомленні.

Ольга Юрченко працювала диктором з 1986 по 2002 рік. Її голосом звучали новини і передачі на Волинському радіо.


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Теги: Волинь, дикторка, радіо
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