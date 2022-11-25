Кравчиня з Маріуполя шиє військове спорядження в Луцьку. ВІДЕО

Оксана Макарова, яка проживає зараз у Луцьку, отримала 250 тисяч гривень на розвиток сімейної справи. У власній майстерні, яка функціонує з листопада 2022 року, жінка шиє військове спорядження.



Як розповіла



"Цей грант подавався на сімейну майстерню: для мене, для роботи з епоксидною смолою і для мого чоловіка. Зараз за 10 днів я вже витратила 150 тисяч. Проблеми з реалізацією грошей немає. У мене є пів року, щоб реалізувати свій проєкт, я його вже реалізую", – сказала жінка.



Шити спорядження для військових Оксана Макарова вирішила через свого чоловіка-військовослужбовця. Каже: коли виїхала в Луцьк, то шукала необхідне й нічого не могла знайти. Зараз, зі слів жінки, її чоловік-ветеран продовжує служити у війську та захищати країну.



За умовами гранту маріупольчанка працевлаштувала у майстерні двох швачок. Одна з них Вікторія Малишкіна допомагає розробляти лекала на плитоноски. "Хлопці дзвонять, кажуть: що треба зручніше. З 24-го співпрацювала з волонтерами, ми відшивали на нашу 14-ту бригаду бронежилети", – каже кравчиня.



Окрім спорядження, переселенка також виготовляє підставки та годинники з епоксидної смоли. Майстерня, де жінка буде створювати свої вироби на продаж, зараз у процесі облаштування. "Епоксидна смола – це такий можна сказати дуже міцний клей. Це ось просто підставочка під гаряче, під вашу чашечку", – говорить жінка.



Із епоксидною смолою Оксана Макарова працювала ще до повномасштабної війни у Маріуполі. З міста виїхала 18 березня торік з рідними. На телефоні показує свій дім.



"Це вигляд з нашого вікна. Ми постійно сиділи на підвіконні і дивилися на трамваї, які підходять. Так зараз виглядає наш дім: усе розтрощено, а це наш дім, де ми жили. Там немає жодної живої квартири. Це центр міста", – говорить переселенка.



Кошти, які жінка отримала на власну справу, повертаються державі у формі податків за найманих працівників і тих, що сплачує як фізична особа-підприємець, – зазначила Оксана Макарова.



За результатами державної програми "єРобота" 122 бізнес-проєкти із 706 заявок у Волинській області отримали схвалення на фінансування, – розповіла директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцин.



З її слів, середній розмір гранту становив 232 тисячі 753 гривні. Загальна сума коштів, які отримають всі волинські бізнес-проєкти, становить 28 мільйонів 395 тисяч 927 гривень.



"Майже 29 % – це оптова та роздрібна торгівля, ремонт авто, мотоциклів. На другому місці переробна промисловість – 26 %. Далі – організація харчування, професійна та наукова діяльність – менш як 8-5 %", – додала посадовиця.

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