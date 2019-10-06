У Луцьку відбудеться автограф-сесія із Сергієм Жаданом

У Луцьку відбудеться автограф-сесія із Сергієм Жаданом
Волинських читачів запрошують на зустрічі із харківським письменником, музикантом і волонтером Сергієм Жаданом. Автограф-сесія відбудеться у понеділок, 23 січня, в «Культурному укритті» (вул.Яровиця, 17).

Про це повідомили організатори заходу.

Сергій Жадан – автор поетичних збірок «Життя Марії», «Тамплієри», «Антена», «Список кораблів», «Псалом авіації», п`єси «Хлібне перемир`я», роману «Інтернат», а також романів «Ворошиловград» і «Месопотамія», які зовсім нещодавно були перевидані в оновленому оформленні видавництвом Meridian Czernowitz.

Тож видавництво та команда міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» запрошують лучан і гостей міста на автограф-сесію, яка відбудеться о 15 годині у понеділок, 23 січня.

Підписати книги автора можна буде у «Культурному укритті» (вул. Яровиця, 17).

До речі, всі ці видання ви зможете придбати під час зустрічі із автором.

Тайминг заходу:

15:00-16:00 - автограф-сесія

16:00-16:30 - спілкування із медіа у форматі «запитання-відповіді»

Вхід вільний. Попередня реєстрація та акредитація не потрібні.

Організаційні партнери заходу: Міжнародна літературна корпорація MERIDIAN CZERNOWITZ, Фестиваль «Фронтера».


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Теги: Луцьк, Жадан
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