Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до 35
Сьогодні, 09:31
Внаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку у Дніпрі станом на ранок 16 січня кількість загиблих сягнула 35 осіб, з яких – двоє дітей.
Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко.
"Вже майже 40 годин триває рятувально-пошукова операція у Дніпрі. Вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих. На цей час ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей", - йдеться в повідомленні.
За його словами, 39 людей врятовані, 75 - поранені, з-поміж поранених 14 дітей.
Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Пошук людей під завалами триває.
Нагадаємо, що 14 січня, рашисти вдарили ракетами по Дніпру. Згодом стало відомо, що окупанти влучили у житловий будинок.
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Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко.
"Вже майже 40 годин триває рятувально-пошукова операція у Дніпрі. Вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих. На цей час ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей", - йдеться в повідомленні.
За його словами, 39 людей врятовані, 75 - поранені, з-поміж поранених 14 дітей.
Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Пошук людей під завалами триває.
Нагадаємо, що 14 січня, рашисти вдарили ракетами по Дніпру. Згодом стало відомо, що окупанти влучили у житловий будинок.
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