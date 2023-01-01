Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до 35

Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до 35
Внаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку у Дніпрі станом на ранок 16 січня кількість загиблих сягнула 35 осіб, з яких – двоє дітей.

Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

"Вже майже 40 годин триває рятувально-пошукова операція у Дніпрі. Вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих. На цей час ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей", - йдеться в повідомленні.

За його словами, 39 людей врятовані, 75 - поранені, з-поміж поранених 14 дітей.

Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Пошук людей під завалами триває.

Нагадаємо, що 14 січня, рашисти вдарили ракетами по Дніпру. Згодом стало відомо, що окупанти влучили у житловий будинок.

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Теги: Росія, Україна, війна
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