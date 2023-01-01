Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до 35





Про це Валентин Резніченко.



"Вже майже 40 годин триває рятувально-пошукова операція у Дніпрі. Вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих. На цей час ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей", - йдеться в повідомленні.



За його словами, 39 людей врятовані, 75 - поранені, з-поміж поранених 14 дітей.



Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Пошук людей під завалами триває.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку у Дніпрі станом на ранок 16 січня кількість загиблих сягнула 35 осіб, з яких – двоє дітей.Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області"Вже майже 40 годин триває рятувально-пошукова операція у Дніпрі. Вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих. На цей час ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей", - йдеться в повідомленні.За його словами, 39 людей врятовані, 75 - поранені, з-поміж поранених 14 дітей.Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Пошук людей під завалами триває.Нагадаємо, що 14 січня, рашисти вдарили ракетами по Дніпру . Згодом стало відомо, що окупанти влучили у житловий будинок.

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