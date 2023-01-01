У Білорусі розпочались навчання російської і білоруської військової авіації





Про це



Від російської сторони у заході бере участь військове формування повітряно-космічних сил.



"Головна мета навчання – підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань", - зазначають у пресслужбі Міноборони Білорусі.



У ході навчання планується відпрацювати широкий спектр питань, зокрема:



ведення повітряної розвідки;



спільне патрулювання повітряного простору вздовж Державного кордону;



авіаційна підтримка угруповань військ;



висадка тактичного повітряного десанту;



доставка вантажів та евакуація поранених.



Для забезпечення проведення навчання задіяні всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Збройних Сил Республіки Білорусь.



Нагадаємо, що очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль наголосив, що північ області перетвориться на "криваві" болота, якщо

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 16 січня, стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації, що входять до складу авіаційного компонента регіонального угруповання військ (сил).Про це повідомили у Міноборони Білорусі.Від російської сторони у заході бере участь військове формування повітряно-космічних сил."Головна мета навчання – підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань", - зазначають у пресслужбі Міноборони Білорусі.ведення повітряної розвідки;спільне патрулювання повітряного простору вздовж Державного кордону;авіаційна підтримка угруповань військ;висадка тактичного повітряного десанту;доставка вантажів та евакуація поранених.Для забезпечення проведення навчання задіяні всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Збройних Сил Республіки Білорусь.Нагадаємо, що очільник Рівненської обласної військової адміністраціїнаголосив, що північ області перетвориться на "криваві" болота, якщо Росія відкриє ще один фронт з боку Білорусі . Так, за його словами, на півночі області активно будують інженерні та фортифікаційні споруди та протитанкові рови.

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