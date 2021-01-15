Водохреще-2023: як і коли у Луцьку освячуватимуть воду
Сьогодні, 14:05
18–19 січня в обласному центрі відбудеться велике освячення води з нагоди Богоявлення, Хрещення Господнього за старим календарем.
Про це повідомили у Волинській єпархії Православної Церкви України.
Розпорядок святкових богослужінь у кафедральному соборі Святої Трійці такий.
18 січня (середа), Навечір’я Богоявлення (Хрещенський святвечір):
8.00 – царські часи, зображальні, вечірня, літургія Василія Великого й велике освячення води на соборному майдані;
17.00 – всенічна.
19 січня (четвер), Богоявлення, Хрещення Господнє:
7.00 – велике освячення води на соборному майдані,
7.30 – літургія в нижньому храмі,
9.00 – літургія у верхньому храмі, хресний хід на Стир і велике освячення води.
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Про це повідомили у Волинській єпархії Православної Церкви України.
Розпорядок святкових богослужінь у кафедральному соборі Святої Трійці такий.
18 січня (середа), Навечір’я Богоявлення (Хрещенський святвечір):
8.00 – царські часи, зображальні, вечірня, літургія Василія Великого й велике освячення води на соборному майдані;
17.00 – всенічна.
19 січня (четвер), Богоявлення, Хрещення Господнє:
7.00 – велике освячення води на соборному майдані,
7.30 – літургія в нижньому храмі,
9.00 – літургія у верхньому храмі, хресний хід на Стир і велике освячення води.
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