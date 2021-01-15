Водохреще-2023: як і коли у Луцьку освячуватимуть воду





Про це



Розпорядок святкових богослужінь у кафедральному соборі Святої Трійці такий.



18 січня (середа), Навечір’я Богоявлення (Хрещенський святвечір):



8.00 – царські часи, зображальні, вечірня, літургія Василія Великого й велике освячення води на соборному майдані;



17.00 – всенічна.



19 січня (четвер), Богоявлення, Хрещення Господнє:



7.00 – велике освячення води на соборному майдані,



7.30 – літургія в нижньому храмі,



9.00 – літургія у верхньому храмі, хресний хід на Стир і велике освячення води.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18–19 січня в обласному центрі відбудеться велике освячення води з нагоди Богоявлення, Хрещення Господнього за старим календарем.Про це повідомили у Волинській єпархії Православної Церкви України.Розпорядок святкових богослужінь у кафедральному соборі Святої Трійці такий., Навечір’я Богоявлення (Хрещенський святвечір):8.00 – царські часи, зображальні, вечірня, літургія Василія Великого й велике освячення води на соборному майдані;17.00 – всенічна., Богоявлення, Хрещення Господнє:7.00 – велике освячення води на соборному майдані,7.30 – літургія в нижньому храмі,9.00 – літургія у верхньому храмі, хресний хід на Стир і велике освячення води.

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