Водохреще-2023: як і коли у Луцьку освячуватимуть воду

Водохреще-2023: як і коли у Луцьку освячуватимуть воду
18–19 січня в обласному центрі відбудеться велике освячення води з нагоди Богоявлення, Хрещення Господнього за старим календарем.

Про це повідомили у Волинській єпархії Православної Церкви України.

Розпорядок святкових богослужінь у кафедральному соборі Святої Трійці такий.

18 січня (середа), Навечір’я Богоявлення (Хрещенський святвечір):

8.00 – царські часи, зображальні, вечірня, літургія Василія Великого й велике освячення води на соборному майдані;

17.00 – всенічна.

19 січня (четвер), Богоявлення, Хрещення Господнє:

7.00 – велике освячення води на соборному майдані,

7.30 – літургія в нижньому храмі,

9.00 – літургія у верхньому храмі, хресний хід на Стир і велике освячення води.

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Теги: Водохреще, освячення води, Луцьк
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